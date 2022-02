¿Recuerdos dolorosos? Convertir las heridas emocionales en cicatrices indoloras es posible

Anabel Gonzalez.- Es una de las maneras en la que nos complicamos la vida sin conseguir ningún beneficio. Me acuerdo de mi madre que tenía bastante sabiduría en este sentido y decía, ‘si ya se cayó, no remaches’. Y a veces nosotros nos caemos y nos remachamos. Es como, ‘¿Metí la pata?’ Vale, con que me lo diga una vez, llega. Y con que aprenda de ello y lo cambie, ya he cumplido lo que necesito cumplir. Todo el resto es tortura y es una pena porque la vida a veces se pone muy complicada y nos vamos machacando y nos la vamos poniendo más difícil. Y esto que parece como muy lógico, pues es que es bastante común que las personas se machaquen sin sentido a veces muchísimo y por mucho tiempo, por cosas que ya no se pueden cambiar. O por sentirse como se sienten, por qué nos vamos a enfadar con nosotros mismos por estar tristes, o por estar asustados, no tiene ningún sentido, nos sentimos como nos sentimos y es lo que hay. Ahora la pregunta interesante sería, qué hago con eso ahora. Pero tenemos mucha costumbre por desgracia de tratarnos muy mal nosotros y como nos tenemos que acompañar toda la vida, lo ideal es irnos volviendo nuestros mejores amigos.

VANGUARDIA.- ¿Cómo podemos identificar cuando vivimos con una herida emocional que no está resuelta?

Anabel Gonzalez.- A veces porque duele, simplemente que no nos paramos nunca a notar si todavía sigue doliendo. Nos hemos acostumbrado a seguir adelante, pero en ocasiones si repasamos determinadas épocas vamos a ver que aun quedan cosas. Otras veces, las hemos enterrado tan abajo o las hemos anestesiado de tal manera, o nos hemos repetido tantas veces que nos da igual que nos lo hemos terminado creyendo; entonces lo vamos a notar por las consecuencias. Una de las cosas que es muy clave son los patrones de cosas que se repiten contra toda lógica y contra nuestra propia voluntad, hay cosas que hacemos y pensamos ‘yo por qué hago esto otra vez’ o ‘por qué me encuentro en este tipo de relación otra vez’ o ‘de dónde sale esta emoción, que no sé de dónde está saliendo’ todas estas cosas que a veces no entendemos y que a veces nos preguntamos porqué, no nos paramos a averiguar de dónde salieron. Si nos damos cuenta que tenemos cosas que son desproporcionadas, ‘me pongo terrible cuando pasa esto y me doy cuenta. Y no es para tanto. Y por qué me pongo así’. A lo mejor porque esto se me junta con aquello y aquello y aquello y entre todo sí es para tanto. Tenemos estos indicadores y los que aplastan mucho la emoción muchas veces se manifiestan como síntomas físicos que los médicos los miran, a lo mejor algo encuentran que explique por qué eso está ahí. Hay veces que los problemas físicos tienen causas emocionales o son emociones que no se han gestionado y acaban enfermando al cuerpo.

V.- En el libro explicas que los procesos de curación emocional tienen un curso que debemos respetar, aunque muchas veces nos gana la impaciencia...

AG.- Sí, porque las cosas implican tiempo y eso no está muy de moda, no sé si toda la pausa a la que nos ha obligado la pandemia cambiará esto o volveremos a las mismas. Probablemente lo segundo. Yo, por ejemplo, para que se me pase la tristeza de una pérdida me tengo que dejar estar en esa tristeza un tiempo, que es lo natural y lo normal. Y si algo me ha dolido, que tenga un cabreo importante o sienta dolor, es normal, no desaparece por magia. Y cuando queremos saltar pasos, lo que hacemos es ‘barrer debajo de la alfombra’ e ir juntando ‘un bidón de residuos nucleares’ que al final acaban contaminando muchas cosas con emociones que hubiesen podido resolverse mucho tiempo antes.

V.- ¿En qué caso nos recomendarías ir a terapia?