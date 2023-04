Retrata fotógrafo la diversidad de contextos migrantes; ‘cada mochila es una historia’

“ Me pareció que estábamos juzgando a las personas sin conocer su historia. Me empezó a generar intriga el contenido de sus mochilas. Imagínate que sales de tu casa para siempre solo con una mochila ¿qué llevas?”, compartió el creador en entrevista con VANGUARDIA, quien desarrolló gracias a la convocatoria del PECDA 2021 el proyecto fotográfico “Historias en movimiento”.

CADA MOCHILA, UNA HISTORIA

“Uno pensaría que llevan cosas de supervivenca, agua, dinero, comida, cambios de ropa. Y sí lo llevan pero te encuentras artículos que los ayudan a seguir; por ejemplo, una foto de tu mamá. Me topé con alguien que traía unos zapatitos de su hijo y un eco de su siguiente hijo [...] Hay cosas que te hacen conscientes de que cada caso migratorio es específico, no lo puedes englobar en una cifra o un perfil, porque tendemos a hacer eso. Alguien llevaba un inhalador para el asma, las chicas traen productos para la menstruación, hay quienes viajan con sus hijos, niños pequeños. Es bien loco cómo hablan los niños de ese asunto, porque no entiende porqué se están yendo de su casa y porqué llevan tantos días caminando”, contó.

“Cualquier mochila que abres es una historia. Entrevisté a una persona de Cuba que traía muchas agujas e hilo. Me imaginé que era para remendar su ropa, pero no, me dice ‘yo veo un lago y yo sé pescar, entonces armo arpones y redes’. Entonces cada persona, las cosas que sabe hacer y quién es dictamina lo que trae en su mochila. En el Parque Hundido encontré a un chavo que traía su título universitario, era Ingeniero en Sistemas, traía una cédula de maestría, un libro de metafísica y otro de superación personal. Me fui encontrando con historias que quebrantaron la idea que traía y expandiendo lo que entendía de la migración”, agregó.