Revelan sufrimiento en matrimonio de Angélica Rivera y Peña Nieto; ‘yo me enamoré de Enrique’ confesó

Fue hasta esta semana que se retomó el tema en el mencionado programa de espectáculos, en el cual la actriz Aylín Mujica expresó que al ser amiga cerca de Rivera conocía de cerca el dolor que le provocó esta relación.

“Es muy difícil estar criticando, cuestionando y juzgando si no estuviste cerca”, dijo la conductora-

Continuó dando más detalles al asegurar que “(Angélica Rivera) me lo dijo a mí, ‘Sí me enamoré de Enrique y nadie sabe lo que yo sufrí’ y lo que sigue sufriendo, me imagino, porque es un dolor que todavía tiene”.