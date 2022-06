‘Revienta’ Karla Panini; asegura que no permitirá más faltas de respeto

Saltillo.- Una de las personalidades que más polémica y odio colectivo ha despertado no sólo en redes sociales es la locutora y actriz Karla Panini, quien fue juzgada desde el ojo público por la manera en que comenzó su relación amorosa con su actual esposo y por audios revelados hace años sobre su actuar y pensar en contra de su excompañera Karla Luna.

Fue hasta este viernes que con su publicación en Instagram anunció que ya no dejaría ser dañada al ya no “quedarse callada”.

El post es sobre una imagen con texto en la cual se puede leer la frase “lo gracioso es que, cuando ya no permites que te falten al respeto, es cuando comienzan a llamarte problemático”, junto a la leyenda “Sorry not sorry. Muchos años callé, ya NO”, escribió en el post.