Uno de los eventos deportivos más importantes de cada año es el Super Bowl, donde se enfrentan los dos mejores equipos de fútbol americano de Estados Unidos, la NFL, la liga más importante del deporte a nivel internacional.

Y como ya es tradición el medio tiempo estará amenizado por una artista de gran impacto mediático, en esta ocasión Rihanna.

El año pasado, la novedad de este show, de inversión millonaria que tiene una duración de máximo 15 minutos fue protagonizada por fuertes exponentes del Hip Hop, como Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, entre otros, siendo la primera vez que un show de medio tiempo se llevaba a cabo con este género.

Además de este show que marcó un antes y un después, han habido otros que quedarán en la memoria del público para siempre.

Desde Gloria Estefan, quien estuvo acompañada por patinadores artísticos, Steve Wonder, y hasta el mítico momento de Michael Jackson en el Super Bowl de 1993, son eventos que han trascendido el tiempo y han buscado ser superados.

Por el evento han pasado figuras como Paul McCartney, Rolling Stones, Phil Collins, The Who, Black Eyed Peas, Madona Beyoncé, y la legendaria presentación de Katy Perry, acompañada sorpresivamente por el guitarrista Lenny Kravitz en 2015.

Ha llegado el turno de Rihanna, quien tiene todos los argumentos para dar un show que pueda quedar en la memoria de los espectadores para siempre.

Actualmente Rihanna cuenta con más de 70 millones de escuchas en Spotify, y cuenta con gran cantidad de éxitos que pueden conformar un set list inolvidable.

Algunos temas que la gente espera se escuchen en el show son “Love me on the brain”, “Umbrella”, “Stay”, “We found love”, entre otros.