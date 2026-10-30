Rompe el silencio Sebastián Rulli sobre escándalo de manutención: ‘Nunca le ha faltado ni le faltará nada’

El actor argentino Sebastián Rulli se vio obligado a llevar a los tribunales la nueva discrepancia que tiene con su exesposa Cecilia Galliano, luego de que se hiciera pública la diferencia entre ambos sobre el pago de una supuesta “doble” manutención. Sin embargo, el protagonista de ‘Teresa’ explicó que sus cuestionamientos surgieron debido al aumento de los pagos.

“Me da muchísima pena hablar de este tipo de cosas que son muy privadas. Aquí el más importante en esta situación es Santiago y él está muy bien, nunca le ha faltado ni le faltará nada. Tiene dos papás que trabajan y les va muy bien, gracias a Dios”, dijo Rulli en entrevista con TelevisaUnivisión.

De acuerdo con las palabras del actor de ‘Lo Que La Vida Me Robó’, cuestionar los nuevos costos que le asignaron para pagar fue lo que desató el conflicto, el cual llegó a los tribunales porque no lograron alcanzar un acuerdo.