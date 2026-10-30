Rompe el silencio Sebastián Rulli sobre escándalo de manutención: ‘Nunca le ha faltado ni le faltará nada’

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    Rompe el silencio Sebastián Rulli sobre escándalo de manutención: ‘Nunca le ha faltado ni le faltará nada’
    Realidad. Santiago, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, estudia en Florida, donde busca desarrollarse deportivamente en el basquetbol. FOTO: CUARTOSCURO/ FACEBOOK@SEBASTIANRULLI

El galán de las telenovelas lleva días lidiando con especulaciones, mientras su hijo Santiago realiza sus estudios en Estados Unidos

El actor argentino Sebastián Rulli se vio obligado a llevar a los tribunales la nueva discrepancia que tiene con su exesposa Cecilia Galliano, luego de que se hiciera pública la diferencia entre ambos sobre el pago de una supuesta “doble” manutención. Sin embargo, el protagonista de ‘Teresa’ explicó que sus cuestionamientos surgieron debido al aumento de los pagos.

“Me da muchísima pena hablar de este tipo de cosas que son muy privadas. Aquí el más importante en esta situación es Santiago y él está muy bien, nunca le ha faltado ni le faltará nada. Tiene dos papás que trabajan y les va muy bien, gracias a Dios”, dijo Rulli en entrevista con TelevisaUnivisión.

De acuerdo con las palabras del actor de ‘Lo Que La Vida Me Robó’, cuestionar los nuevos costos que le asignaron para pagar fue lo que desató el conflicto, el cual llegó a los tribunales porque no lograron alcanzar un acuerdo.

¿QUÉ PASÓ CON SEBASTIÁN RULLI?

El actor de ‘Mi Rival’ explicó, sin dar más detalles, que la disputa comenzó cuando cuestionó, en ejercicio de sus derechos, los costos de los gastos que cubría para su hijo, quien desde hace meses radica en Estados Unidos, donde estudia en la IMG Academy, en Florida, para desarrollarse como jugador de basquetbol.

La manutención se paga desde que nació y ahora se quintuplicó por el solo hecho de preguntar por qué tengo que pagar dobles ítems”, dijo Rulli a las cámaras de Televisa.

Desde hace días, en redes sociales se le señaló como “irresponsable” y se le criticó por supuestamente ya no querer pagar la manutención de su hijo de 16 años. Sin embargo, con esta entrevista, el actor respondió a los señalamientos.

“Es una situación complicada de explicar porque no hay ningún problema en dar lo que corresponde y más, pero considero que no estoy exigiendo nada fuera de lo normal”, agregó el galán de ‘Rubí’.

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Hasta la tarde del viernes, Cecilia Galliano se mantenía alejada de las cámaras y sin hablar del tema, aunque algunos seguidores del argentino apuntan a que ella dio a conocer públicamente los detalles de la demanda.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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