Saltillo le hace el ‘fuchi’ a Batman... ¿es team Spider-Man?

En un primer momento los fanáticos no tomaron nada bien que ‘Edward Cullen’ interpretara al icónico murciélago, sin embargo, el primer avance despejo muchas dudas sobre el trabajo de Pattinson, quien nos dejó a todos a la espera de un Batman muy diferente al que hasta ahora hemos visto. “El miedo es un arma. Cuando esa luz aparece en el cielo no es solo una llamada, es una advertencia”, son las palabras con las que inicia el tráiler. Además, la producción cuenta con las actuaciones de Zoë Kravitz (Selina Kyle), Paul Dano (Acertijo), Colin Farrell (Pingüino), Jeffrey Wright (James Gordon) y Andy Serkis (Alfred).

Este escenario es muy contrario al del estreno de “Spider-Man: No Way Home” que vivimos el pasado 15 de diciembre, donde pudimos observar a los fanáticos caracterizados como el icónico personaje de Marvel, largas filas en la preventa de los boletos, páginas caídas a los pocos minutos de comenzar la venta, reventa y una locura total por ser de los primeros en ver el ‘Spider-Verse’, algo que sin duda, Batman no pudo logra, al menos no en Saltillo. Los cines de la ciudad aún tienen sillas vacías para las funciones de ‘El Caballero de la Noche’, incluso en las salas VIP.

Sin embargo, VANGUARDIA pudo platicar con algunos fans en Plaza Patio, quienes nos contaron estar emocionados y a la expectativa de ver la actuación de Robert Pattinson, a la vez que mostraron su opinión de quién debió interpretar a quién en la cinta de Reeves.

“Esperamos una gran actuación parte de Robert Pattinson, aunque recibió mucho ‘hate’ (odio) por su actuación en ‘Crepúsculo’, muchos lo tacharon de que no salía de su personaje, pero no vieron otras participaciones buenas que tuvo en otras películas. Siento que el personaje de Batman es muy diferente a los otros, más trastornado que otras interpretaciones. También nos quedamos con ganas de que otros actores participaran, por ejemplo, Jim Carrey como Acertijo y Willem Dafoe como ‘Joker’”, compartieron Fernando y Juan Carlos, dos de los fanáticos de Batman que asistieron a la primera función en Saltillo.