/ 30 noviembre 2025
    Saltillo vibra al ritmo del metal: Calavera Metal Fest debuta superando expectativas

Bandas locales, de Monterrey y Nuevo Laredo ofrecieron una noche metalera al público saltillense que superó las expectativas de asistencia

El sábado 29 de noviembre se llevó a cabo la primera edición del festival musical Calavera Metal Fest en Saltillo. El evento, organizado por Neurótica Producciones, atrajo a numerosos amantes de la música del heavy metal.

Desde su apertura de puertas a las 2 de la tarde, el festival mostró una alta demanda. Daniel Ramírez Pérez, coordinador y representante de Neurótica Producciones, señaló que la expectativa mínima era de 200 a 250 personas. Sin embargo, para la tarde noche, la asistencia ya había rebasado ese mínimo esperado. Incluyendo a las bandas, el evento reunió alrededor de 350 personas.

Una atmósfera negra y profunda

La atmósfera del festival fue descrita como festiva, donde sobresalía el potente sonido de las guitarras y la batería. El color imperante en el lugar era el negro.

El recinto contaba con una barra para la venta de bebidas cerca del inicio del lugar, y al fondo se ubicaba el escenario. Se destacó una pantalla gigante que proyectaba imágenes que “remontaban al infierno”, junto con bosques y calaveras, entre otros elementos visuales. Además, había un área de venta de comida para que los asistentes tuvieran una experiencia completa. Entre la entrada y el escenario, decenas de jóvenes convivían y disfrutaban de la música de rock. El evento concluyó sin percances.

Juan, uno de los asistentes al evento indicó que Saltillo requiere de eventos con este nivel de organización.

Cartel con bandas regionales

El Calavera Metal Fest presentó un extenso programa musical, tanto por la tarde como durante la noche.

Las bandas que abrieron el festival en la tarde fueron Bad, Fusi 9111, Lucifer Trail, Rio Disaster, Burny Shadow, Up to Tenebres y Havoc.

Al momento de la entrevista, el grupo que se estaba presentando era Feral Predator. El programa contemplaba que le seguirían para cerrar la noche The Arsonist, de Saltillo, Aglaron B, de Monterrey, Luciferian Rides, de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Urticaria, de Monterrey.

Saltillo, un mercado difícil

A pesar del éxito de esta edición debut, el coordinador Daniel Ramírez Pérez comentó sobre los desafíos del mercado local. Señaló que Saltillo es un “lugar muy difícil para todo”, aplicable a cualquier tipo de evento, sea cumbia, rock o baladas.

No obstante, Pérez afirmó que han tenido una buena respuesta a comparación de otros lugares, gracias al apoyo del bar.

Ramírez Pérez enfatizó que la continuidad de este tipo de eventos dependerá de la gente. Sin embargo, el éxito del Calavera Fest demostró que en Saltillo, la música metalera “está presente más que nunca” y festivales como este empiezan a marcar agenda.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

