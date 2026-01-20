$!Saltillo vibrará con la “Fiesta del Acordeón” y el regreso de la Lucha Libre AAA

La empresa RCG Entertainment presentó oficialmente su cartelera de eventos para el inicio de 2026 en Saltillo, destacando dos grandes producciones: el concierto masivo “La Fiesta del Acordeón” el 7 de marzo y el espectáculo de Lucha Libre Triple A el 21 del mismo mes. El anuncio fue encabezado por Raúl González, director general de la promotora, quien detalló que buscan consolidar a la ciudad como una sede clave para espectáculos de talla internacional. “Este año incluso estamos innovando y entrando a ramas que no habían sido exploradas pero, por supuesto, con el toque de RCG Entertainment”, señaló González durante la rueda de prensa. El directivo enfatizó que el primer gran evento, a realizarse en el Auditorio Parque de las Maravillas, reunirá por primera vez en un mismo escenario a las agrupaciones Pesado, El Poder del Norte y Grupo Sólido, prometiendo una noche histórica para los amantes del género norteño. Respecto a la logística de este festival, el promotor explicó que la planeación fue minuciosa debido a la relevancia de los artistas involucrados y la complejidad de sus agendas actuales. “Juntarlos a los tres no fue un tema sencillo por cuestión de agendas. Ya lo traíamos planeado y pues ahora le pusimos a este evento la fiesta del acordeón, porque prácticamente va a ser una gran fiesta”, declaró el conocido como “Rey del Sold Out”.

Por su parte, Ricardo Valdés, representante de JR Sombreros y la boletera JR Ticket, informó que los accesos para este evento ya se encuentran disponibles con precios que oscilan entre los 550 y los 2,500 pesos. Además, destacó las facilidades de pago para el público saltillense: “Vamos a abrir por parte de la boletera pagos de hasta 18 quincenas. Es decir, tú compras ahorita y puedes ir pagando poco a poquito”, aseguró el representante de la boletera. El segundo evento confirmado es la gira “Ruta Norte” de la Lucha Libre Triple A, programada para el sábado 21 de marzo en el Lienzo Charro Profesor Enrique González. Este espectáculo contará con figuras de renombre como Psycho Clown, Pagano y Mr. Iguana, este último con éxito reciente en Estados Unidos. Raúl González aseguró que el horario será estelar para ofrecer un ambiente familiar de primer nivel, similar a las grandes transmisiones de televisión. “Regresa la mejor lucha libre del planeta; las estrellas de la WWE y la Triple A van a estar en Saltillo. Elegimos tener un sábado el 21 de marzo a partir de las 8:00 de la noche, entonces retomamos los horarios estelares”, puntualizó el director de RCG. Los precios para esta función de lucha libre serán accesibles para todo público, con boletos que irán desde los 350 hasta los 1,100 pesos en las zonas de ring side y filas preferentes.