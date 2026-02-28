$!Saskia Niño de Rivera responde a polémica por mención de Carmen Salinas en pódcast Penitencia

Hasta el momento no existen pruebas públicas que respalden dichas afirmaciones, por lo que el contenido permanece en el ámbito del testimonio personal dentro de una narrativa carcelaria.

Entre los nombres que, según usuarios en redes sociales, se escucharían sin censura dentro del testimonio, estaría el de Carmen Salinas. La declaración generó reacciones inmediatas debido a la gravedad de las acusaciones referidas en el relato, que incluyen supuestos robos de menores para rituales.

El episodio que detonó la polémica presenta el testimonio de “Beto”, quien narra experiencias de violencia, abandono y hechos delictivos desde su infancia. En su relato, el interno aseguró haber sido reclutado como sicario desde temprana edad y haber trabajado para figuras públicas y políticas.

La activista Saskia Niño de Rivera respondió a la controversia generada tras la difusión de un fragmento del pódcast Penitencia, en el que un recluso identificado como “Beto” menciona presuntamente a la fallecida actriz Carmen Salinas.

SASKIA NIÑO DE RIVERA FIJA POSTURA EN VIDEO

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Saskia Niño de Rivera abordó la viralización del fragmento de la entrevista y el interés mediático por descifrar los nombres censurados.

“Penitencia no es un pódcast de entretenimiento, no es un pódcast de espectáculo, no es un pódcast de chisme. Penitencia es un proyecto educativo, académico, de análisis profundo sobre el origen de la violencia en nuestro país, sobre la justicia y la injusticia”, expresó.

La activista enfatizó que el objetivo del proyecto es “escuchar a personas que están privadas de la libertad para entender algo mucho más grande”, en referencia a las condiciones de violencia extrema en que muchos niños y niñas crecen en México.

“El propósito nunca ha sido señalar a terceros ni convertir un testimonio en un espectáculo. El foco no es un nombre. El foco en este caso es la historia de Beto y lo que esta historia representa”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación y al público para abordar este tipo de contenidos con responsabilidad y empatía. “Estas historias implican una enorme responsabilidad. No son piezas de entretenimiento, son relatos atravesados por trauma y a quienes escuchan Penitencia, por favor les pido que lo hagan desde la conciencia, la responsabilidad, desde la empatía”, indicó.

PENITENCIA EMITE COMUNICADO OFICIAL SOBRE VIRALIZACIÓN DEL FRAGMENTO DE UNA ENTREVISTA

El proyecto difundió además un comunicado en el que explicó su postura ante la conversación pública generada por el fragmento viralizado.

“En los últimos días se ha viralizado un fragmento de un episodio de Penitencia, generando una conversación pública centrada en la identificación de nombres mencionados dentro del testimonio”, señala el documento.

El comunicado subraya que el objetivo del pódcast es comprender el origen de la violencia a través de testimonios de personas privadas de la libertad y visibilizar las consecuencias del trauma complejo, la violencia extrema en la infancia y los contextos estructurales que inciden en la construcción de conductas delictivas.

“En algunos relatos pueden aparecer nombres propios como parte de la narrativa de quien cuenta su historia. Sin embargo, el propósito del proyecto no es señalar a terceros ni convertir testimonios en juicios paralelos. El foco siempre ha sido comprender las raíces de la violencia para contribuir a su prevención”, indica el texto.

El documento también menciona que cuando se habla de personas privadas de la libertad se trata de individuos cuyas historias están atravesadas por abuso sexual, violencia física, abandono, consumo de sustancias y trauma crónico desde edades tempranas. Añade que la literatura en salud mental y neurociencia ha documentado ampliamente cómo la exposición prolongada a la violencia impacta la memoria, la regulación emocional y la construcción de la identidad.

“Reducir estas conversaciones a la especulación sobre identidades desvía la atención del tema central: la urgencia de atender las infancias violentadas y de comprender cómo el trauma no tratado puede perpetuar ciclos de violencia”, expone el comunicado.

También se destaca que Penitencia está siendo utilizado como material formativo en escuelas de policía, facultades de criminología, derecho y psicología, lo que, según el texto, confirma el enfoque académico y de análisis estructural del proyecto.