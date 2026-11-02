Se acabó el amor: Margaret Qualley y Jack Antonoff ponen fin a su matrimonio

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    Se acabó el amor: Margaret Qualley y Jack Antonoff ponen fin a su matrimonio
    Ruptura. La actriz y el músico hicieron pública su relación en distintos eventos de la industria del entretenimiento. FOTO: INTERNET

Tras darse a conocer su separación en julio, la actriz y el músico formalizaron el trámite legal para cerrar una relación que comenzó en 2021

Aunque durante meses circularon versiones sobre una posible separación, la actriz Margaret Qualley y el ganador del Grammy Jack Antonoff ya dieron el paso legal para poner fin a su matrimonio, luego de tres años juntos, según registros judiciales dados a conocer este fin de semana.

De acuerdo con The Associated Press, el caso se presentó el viernes ante el Tribunal Supremo del condado de Kings, en Brooklyn, Nueva York, y figura como una acción matrimonial no impugnada. Qualley aparece como la demandante y Antonoff como el demandado.

Los abogados de ambos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La noticia llega después de que, desde julio, comenzaran a circular reportes sobre su separación.

UNA SEPARACIÓN DESDE JULIO

Qualley, de 32 años, es una actriz conocida por películas como ‘La sustancia’ y ‘Érase una vez en Hollywood’. Por su parte, Antonoff, de 42, es compositor y productor musical, cuenta con 14 premios Grammy y ha trabajado con artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey y Sabrina Carpenter. También es integrante de la banda Bleachers.

La pareja comenzó a salir en 2021 y se casó en agosto de 2023. Durante su relación, ambos se acompañaron en distintas premiaciones y celebraciones por sus logros profesionales. (Con información de AP)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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