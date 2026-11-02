Se acabó el amor: Margaret Qualley y Jack Antonoff ponen fin a su matrimonio

Aunque durante meses circularon versiones sobre una posible separación, la actriz Margaret Qualley y el ganador del Grammy Jack Antonoff ya dieron el paso legal para poner fin a su matrimonio, luego de tres años juntos, según registros judiciales dados a conocer este fin de semana.

De acuerdo con The Associated Press, el caso se presentó el viernes ante el Tribunal Supremo del condado de Kings, en Brooklyn, Nueva York, y figura como una acción matrimonial no impugnada. Qualley aparece como la demandante y Antonoff como el demandado.

Los abogados de ambos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La noticia llega después de que, desde julio, comenzaran a circular reportes sobre su separación.