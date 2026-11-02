Se acabó el amor: Margaret Qualley y Jack Antonoff ponen fin a su matrimonio
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Tras darse a conocer su separación en julio, la actriz y el músico formalizaron el trámite legal para cerrar una relación que comenzó en 2021
Aunque durante meses circularon versiones sobre una posible separación, la actriz Margaret Qualley y el ganador del Grammy Jack Antonoff ya dieron el paso legal para poner fin a su matrimonio, luego de tres años juntos, según registros judiciales dados a conocer este fin de semana.
De acuerdo con The Associated Press, el caso se presentó el viernes ante el Tribunal Supremo del condado de Kings, en Brooklyn, Nueva York, y figura como una acción matrimonial no impugnada. Qualley aparece como la demandante y Antonoff como el demandado.
Los abogados de ambos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La noticia llega después de que, desde julio, comenzaran a circular reportes sobre su separación.
Margaret Qualley and Jack Antonoff have filed for divorce, according to New York Supreme Court records.They filed jointly and have also submitted a settlement agreement that is still being processed.They married in August 2023 and separated in July.Source:Page Six https://t.co/eufBMBX1HT— NoScriptNeeded (@noscript_needed) October 30, 2026
UNA SEPARACIÓN DESDE JULIO
Qualley, de 32 años, es una actriz conocida por películas como ‘La sustancia’ y ‘Érase una vez en Hollywood’. Por su parte, Antonoff, de 42, es compositor y productor musical, cuenta con 14 premios Grammy y ha trabajado con artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey y Sabrina Carpenter. También es integrante de la banda Bleachers.
La pareja comenzó a salir en 2021 y se casó en agosto de 2023. Durante su relación, ambos se acompañaron en distintas premiaciones y celebraciones por sus logros profesionales. (Con información de AP)