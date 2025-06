¿Incluye a la Feria de Saltillo? Cancela Óscar Maydon conciertos en México tras atentado contra su familia

Los conciertos que Óscar Maydon tenía agendados en la Ciudad de México y Guadalajara fueron cancelados, según informó la promotora Ocesa este lunes. Las fechas afectadas eran el 6 de junio en el Pepsi Center WTC y el 11 de junio en el Auditorio Telmex, respectivamente. Aunque el comunicado oficial atribuyó la suspensión a “cuestiones de logística ajenas al artista, al recinto y a Ocesa”, la medida se da en un contexto complicado para el cantante.

“Querida familia, por razones fuera de mi control, no podré presentarme en las próximas fechas en México. Sé que esto puede ser decepcionante y créanme que me duele en el alma no poder verlos por ahora”, escribió Maydon, quien también aseguró estar enfocado en nuevos proyectos: “Lo que viene será aún más grande”.