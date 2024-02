¡Se llenará de color rosa! Cantará Ryan Gosling el tema ‘I’m Just Ken’ en los Oscar

La canción ‘I’m Just Ken’ es una de las nominadas de la cinta ‘Barbie’, junto a ‘What Was I Made For?’ de Billie Eilish, que ya ha ganado el Grammy a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales y a Canción del Año, además del Globo de Oro a Mejor Canción Original.

¿QUÉ DIJO RYAN GOSLING DE LOS OSCAR?

La noticia sobre la presentación musical que incluye a Ryan Gosling trasciende después de que Ronson advirtiera que no estaba dispuesto a tocar la canción si la Academia no invitaba al actor a participar en el acto, negándose a sustituirlo con otro cantante: “No. Creo que si Ryan no lo hace, entonces nosotros no lo haremos”, dijo a Variety.