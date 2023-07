‘Se los advertí en 1984’... James Cameron, Director de Terminator, alerta sobre el peligro de la Inteligencia Artificial (video)

Sobre la amenaza que representa la IA actualmente, el también director de Mentiras Verdaderas (72%), cree que podría dar pie a una nueva carrera armamentística comparable con las armas nucleares. En entrevista con CTV News Cameron comentó:

“Les advertí en 1984. Y no me escucharon. Creo que entraremos en el equivalente a una carrera armamentística nuclear con IA, y si no la construimos nosotros, los otros muchachos seguramente la construirán, y luego se intensificará”, advirtió.

TE PUEDE INTERESAR: 36% de mexicanos creen que la inteligencia artificial los dejará sin empleo

No obstante, en el terreno del arte, él cree que la IA está lejos de poder competir con los verdaderos escritores, actores, y artistas en general. Aunque no descarta que en el futuro esto cambie:

“Personalmente, no creo que una mente incorpórea regurgite lo que han dicho otras mentes encarnadas: sobre la vida que han tenido, sobre el amor, sobre la mentira, sobre el miedo, sobre la mortalidad, y simplemente lo junte todo en una ensalada de palabras y luego lo regurgite... No creo que tenga algo que vaya a conmover a la audiencia. Esperemos 20 años, y si una IA gana un Óscar al Mejor Guion, creo que tenemos que tomarla en serio”, añadió.

JAMES CAMERON Y TERMINATOR

Cameron, conocido principalmente por ser el responsable de Titanic (88%) y Avatar (83%), se catapultó a la fama con la primera película de Terminator (1984), una historia de ciencia ficción que presentaba a un ciborg asesino enviado desde un futuro post-apocalíptico.

La cinta fue un éxito de taquilla y crítica, y dio pie a la secuela, Terminator 2: El Juicio Final (92%) (1991), también dirigida por Cameron. Esta película fue aún más exitosa que la original, estableciendo nuevos estándares para los efectos especiales y ganando varios premios Óscar.

El filme es a menudo citado como una de las mejores secuelas de todos los tiempos y es famoso por su uso innovador de efectos generados por computadora (CGI).

LA IA Y SUS RIESGOS

La IA se ha convertido en una herramienta clave en diversas áreas de la vida moderna, desde la medicina hasta el entretenimiento. Sin embargo, con su rápido desarrollo, también surge una serie de amenazas potenciales. Entre estas, destaca la aplicación bélica de la IA, que ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de guerras autónomas sin intervención humana directa.

TE PUEDE INTERESAR: Inteligencia artificial, ¿el ‘arma secreta’ para reducir la inflación en el mundo?

Drones autónomos y robots soldados capaces de tomar decisiones de vida o muerte podrían cambiar las reglas del conflicto bélico, aumentando el riesgo de escaladas imprevistas y dificultando la rendición de cuentas en caso de violaciones de las leyes de guerra.

En otros ámbitos, la IA también plantea amenazas significativas. En el espacio laboral, la automatización puede resultar en una disrupción masiva de la fuerza laboral y aumentar la desigualdad socioeconómica.

En el plano de la privacidad, la IA utilizada en el reconocimiento facial y la vigilancia masiva podría erosionar las libertades individuales.