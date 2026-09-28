Se van a lo legal: Maribel Guardia denuncia a su exnuera

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Se van a lo legal: Maribel Guardia denuncia a su exnuera

La actriz ya tomó cartas legales en el asunto en contra de Imelda Garza Tuñón

Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia corrobora que la actriz ya ha denunciado a su exnuera, Imelda Garza Tuñón, por los presuntos delitos contra la salud y posible homicidio, esto luego de que la joven sugiriera, en un podcast, que su esposo fallecido, Julián Figueroa, llegó a consumir medicamentos que le habían sido recetados a ella.

Fue en una entrevista con “Venga la alegría” que el representante de Maribel confirmó el trascendido que, desde hace días, circulaba en redes sociales; la actriz ya presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia (FGR) de la CDMX.

“Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o, medicamentos controlados, al engañar a médicos, especialistas de la salud, para obtenerlos, el suministro de esos medicamentos controlados al hijo de Maribel y el posible homicidio del hijo de Maribel”, dijo.

El representante legal de la cantante y actriz explicó que Garza Tuñón, podría verse implicada en el deceso del joven, fallecido en 2023, por el hecho de que, supuestamente, no lo habría asistido o no habría buscado ayuda médica oportunamente, cuando Julián presentó las molestias que, posteriormente, desencadenarían su muerte.

“El tipo de medicamentos que conseguía, que le suministraba al momento que falleció, el cuadro que estaba presentando él, antes de fallecer y que, ella, lejos de auxiliarlo, de pedir una ambulancia, lo que fuera, lo abandona, etcétera, pueden demostrar, precisamente, la conducta de homicidio”, indicó.

Beceiro también explicó que, a pesar de que una autopsia es “la prueba reina”, cuando se investiga un homicidio, en este caso, no será posible recurrir a ese método, ya que, al morir, Julián fue incinerado.

Otro de los puntos que señaló fue que, por ese tipo de delitos, una persona -declarada culpable- podría ser sentenciada a una condena de hasta 30 años de prisión.

Hasta el momento, Garza Tuñón, que ya enfrenta otro proceso legal con su exsuegra y, con otros miembros de la familia, como es el caso de su excuñado, José Manuel Figueroa, no se ha pronunciado al respecto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Viral

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Sheinbaum: Dos años de gobierno

Sheinbaum: Dos años de gobierno
El camino y legado de derechos humanos en Coahuila

El camino y legado de derechos humanos en Coahuila
Ernesto Ruffo Appel habló sobre su estancia en el Altiplano y las conversaciones que sostuvo con los hermanos Farías Laguna.

Ernesto Ruffo revela conversaciones con los hermanos Farías Laguna desde prisión domiciliaria
Policías y bomberos rescataron a nueve jóvenes que se extraviaron en una barranca del Bosque de Chapultepec.

Rescatan a 9 jóvenes que se extraviaron en una barranca del Bosque de Chapultepec
Las familias de estudiantes de primaria pública en Ciudad de México pueden tener acceso a Mi Beca para Empezar y a la Beca Rita Cetina durante 2026.

Mi Beca para Empezar y Rita Cetina: ¿puedes recibir los dos apoyos en 2026?
La Tormenta Tropical ‘Rachel’ sigue desplazándose de forma paralela a las costas del Pacífico mexicano

¡Prepárate! Tormenta Tropical ‘Rachel’ se desplaza en el Pacífico; ¿se va a convertir en huracán?
Antes de conocer el resultado, los nominados recorrieron la llamada sala de fotos junto a Galilea Montijo, quien les mostró algunos de los momentos más representativos de su estancia dentro de la casa.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quién fue el último eliminado antes de la Gran Final?
Gilberto Mora fue el autor del gol mexicano en el empate 1-1 ante Colombia.

México vs Perú: fecha, horario y dónde ver el partido de la Selección Mexicana