¿Se veía venir? Ganan Aarón Mercury y Briggitte Bozzo el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

Después de más de dos meses de acción y competencia, este viernes al mediodía concluyó la séptima temporada de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, donde la pareja ganadora fue la conformada por la actriz Briggitte Bozzo y el influencer Aarón Mercury.

El triunfo quedó literalmente en “sus pasos”, luego de obtener una calificación total de 125 puntos, de los cuales 23 fueron otorgados por el público mediante votación en línea, mientras que el resto correspondió a las evaluaciones del panel de jueces.

“Gracias. Tratamos de mejorar; tal vez no éramos los mejores, pero nos esforzamos cada día. Gracias a nuestros compañeros y a la producción, porque esto no sería lo mismo sin ustedes”, expresó Mercury tras recibir la noticia en voz de Galilea Montijo.