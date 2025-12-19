¿Se veía venir? Ganan Aarón Mercury y Briggitte Bozzo el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’
La pareja de influencers llegó hasta las lágrimas al recibir el trofeo de manos de Andrea Legarreta y Latin Lover; la productora Andrea Rodríguez confirmó una octava temporada para el 2026
Después de más de dos meses de acción y competencia, este viernes al mediodía concluyó la séptima temporada de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, donde la pareja ganadora fue la conformada por la actriz Briggitte Bozzo y el influencer Aarón Mercury.
El triunfo quedó literalmente en “sus pasos”, luego de obtener una calificación total de 125 puntos, de los cuales 23 fueron otorgados por el público mediante votación en línea, mientras que el resto correspondió a las evaluaciones del panel de jueces.
“Gracias. Tratamos de mejorar; tal vez no éramos los mejores, pero nos esforzamos cada día. Gracias a nuestros compañeros y a la producción, porque esto no sería lo mismo sin ustedes”, expresó Mercury tras recibir la noticia en voz de Galilea Montijo.
COMPETENCIA DE BAILE
Por su parte, Briggitte Bozzo se mostró visiblemente emocionada y dedicó el triunfo a sus compañeros de competencia.
“Muchas gracias por todo, de verdad. No imaginábamos llegar al primer lugar y queremos compartir este triunfo con nuestros compañeros”, dijo la ex participante de ‘La Casa de los Famosos México’.
El segundo lugar de la contienda quedó en manos de los actores Aldo Guerra y Jessica Díaz, mientras que la tercera posición fue para Pía Saenz y Marcos Montero.
CONFIRMAN NUEVA TEMPORADA
Previo a conocer a los ganadores del reality, Andrea Rodríguez confirmó que continuará al frente de la producción del programa matutino Hoy y, como consecuencia, del reality de baile.
En el mismo anuncio, Rodríguez adelantó que habrá una octava temporada del concurso, la cual estará enfocada en un formato de “campeón de campeones”, reuniendo a algunos de los participantes más destacados de ediciones anteriores.