Apuesta Televisa a nueva versión de ‘La Dueña’: Estrena Angelique Boyer hoy en Vix ‘Doménica Montero

El melodrama que ya es un éxito en el público hispano en Estados Unidos cuenta con las actuaciones de Marcus Ornelas, Scarlett Gruber, Arcelya Ramírez, Brandon Peniche y un elenco estelar

Show
/ 19 diciembre 2025
Aunque siguen muy presentes en la cultura pop las escenas, imágenes o momentos de las telenovelas de ‘La Dueña’ con Angélica Rivera y ‘Soy Tu Dueña’ con Lucero, Televisa Univisión apuestan por reescribir el personaje y su historia para una nueva generación con el nombre de la historia original ‘Doménica Montero’ y con el rostro y talento de la francesa Angelique Boyer.

La llamada ‘Reina de los Remakes’ regresará a las pantallas a partir de hoy viernes 19 de diciembre en VIX y un mes después en la señal abierta de Las Estrellas, luego de varias semanas de que ya conquistara al público estadounidense.

“Las mujeres no somos fuertes por lo que soportamos, sino por la manera en la que nos levantamos y por la voluntad que llevamos siempre en el corazón, dijo enfática Angelique Boyer en una entrevista para El Universal durante la presentación de la telenovela.

UNA HISTORIA RECONSTRUIDA

El personaje le representa a la actriz una gran oportunidad de mostrar cómo y con qué las mujeres enfrentan la adversidad y los tiempos difíciles.

El melodrama de Televisa es producción de Carlos Badasano, quien ya suma varios aciertos en la bolsa como ‘Juegos de Amor y Poder’, ‘Si nos Dejan’ o ‘La Mujer del Diablo’. En esta ocasión aborda la historia de una mujer que, tras haber enfrentado el desamor, huye para reconstruirse y no dejar que la vuelvan a dañar.

Los antagonistas de la historia son Brandon Peniche y Scarlet Gruber, y junto a ellos Diego Amozurrutia, José Manuel Rincón, Verónica Merchant, Gonzalo Peña, Alejandro Tommasi, Nuria Bages y Gaby Mellado, Estefanía Villarreal y Fermín Martínez conforman el reparto.

Angelique, quien ha protagonizado más de 10 telenovelas en Televisa en lo que va del milenio, destaca que cada historia es una oportunidad para aprender.

UNA ESTRATEGIA

El primer protagónico de Boyer fue ‘Teresa’ en 2010, historia que fue escrita por Ximena Romero, quien repite la función en esta producción desde la pluma.

“Es una bendición que estos personajes me elijan y que los productores me den la oportunidad de interpretarlos y hacer lo que amo. Para mí era importante aprender de los grandes, de los primeros actores, ser observadora y no juzgar”, contó Boyer a Reforma.

Con este estreno es la segunda vez que se aplica el método de debutar la historia primero en Estados Unidos, después al streaming en México y al final a la señal abierta de Televisa.

Doménica Montero es el cuarto remake de la historia homónima producida primeramente en 1978, escrita por Inés Rodena.

En 1995 Florinda Meza hizo ‘La dueña’, con actuaciones de Angélica Rivera y Francisco Gattorno; en 2010 se realizó ‘Soy tu Dueña’ con Lucero y Fernando Colunga; la producción fue de Nicandro Díaz.

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

