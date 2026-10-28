¿Será despedido de Multimedios?... Ernesto Chavana patea un dron y le pega a conductora en la cara en Es Show (Video)

El conductor Ernesto Chavana, una de las figuras más conocidas de la televisión de Monterrey, quedó envuelto en una polémica luego de que pateara un dron durante una transmisión en vivo de Es Show, de Multimedios, y el aparato golpeara en el rostro a su compañera Isabella Rojas. El incidente ocurrió el martes 27 de octubre, cuando el presentador manifestó su molestia por la presencia del dispositivo, que volaba a baja altura dentro del foro. Al patearlo, el dron salió proyectado hacia la modelo colombiana, quien sufrió una lesión en la cara.

La escena quedó registrada en video y comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la reacción del conductor, la seguridad durante las grabaciones y su comportamiento después del impacto. También surgieron peticiones para que la televisora tomara medidas contra él. ERNESTO CHAVANA OFRECE DISCULPAS TRAS EL INCIDENTE

Después del golpe, integrantes del elenco auxiliaron a Isabella Rojas y la acompañaron fuera del set para que recibiera atención. De acuerdo con la información difundida sobre el programa, las lesiones fueron reportadas como leves y la colaboradora regresó al estudio minutos después. La reacción inicial de Chavana también generó comentarios negativos. En las imágenes que circularon, el conductor permaneció en su lugar mientras sus compañeros atendían a la modelo y responsabilizó a la producción por lo sucedido. Más tarde, el presentador ofreció una disculpa pública y reconoció su responsabilidad en el incidente. “Lamento mucho, me hago responsable de lo que acaba de pasar, yo me siento muy apenado y muy avergonzado por lo que acabo de hacer”, expresó durante la transmisión. Según lo informado sobre el caso, la producción también señaló que Chavana se haría cargo de los daños ocasionados a la joven. ¿MULTIMEDIOS DESPEDIRÁ A ERNESTO CHAVANA? La posibilidad de una sanción laboral tomó fuerza después de que se diera a conocer que el conductor fue citado por sus superiores para hablar sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente que la empresa haya decidido despedirlo de Es Show.

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El propio Chavana adelantó que tendría que presentarse ante sus jefes para responder por el incidente, aunque no precisó qué medida podrían tomar en su contra. “Tendré que responder ante mis jefes que me están citando para este jueves al mediodía, luego les diré qué pasó”, expuso. También trascendió que la producción le habría indicado no abordar el tema durante la emisión del programa. Sin embargo, no se ha confirmado cuál será la resolución definitiva ni si habrá alguna sanción adicional. En redes sociales, parte de la audiencia pidió que el conductor fuera separado del espacio televisivo. Otros usuarios cuestionaron las condiciones de seguridad en el foro y la manera en que se atendió a Isabella tras el impacto. ¿QUIÉNES SON ERNESTO CHAVANA E ISABELLA ROJAS? Ernesto Chavana Cubos nació el 7 de noviembre de 1967 en Monterrey, Nuevo León. Estudió Ciencias de la Comunicación y comenzó su trayectoria profesional en 1988, en Multimedios Radio, como coordinador deportivo y comentarista de beisbol. Posteriormente trabajó como cronista de futbol y cubrió competencias internacionales, incluidos los mundiales de Francia 1998 y Alemania 2006. Su popularidad creció con programas como Las Noches del Fútbol, que evolucionó hasta convertirse en Es Show, además de otros formatos de entretenimiento de la televisora. No es la primera vez que enfrenta controversias. En 2024 anunció su renuncia al programa en medio de una discusión con integrantes de la producción, aunque después regresó a la emisión. Por su parte, Isabella Rojas, conocida en redes sociales como “La Colombiana”, es una modelo y creadora de contenido originaria de Colombia que radica en Monterrey. Forma parte del elenco de Es Show y comparte publicaciones sobre su trabajo y vida cotidiana en plataformas digitales. Hasta la información difundida sobre el incidente, Isabella no había hecho pública una postura sobre posibles acciones legales contra su compañero. También circularon versiones sobre una posible asesoría jurídica, sin que se confirmara si presentaría una denuncia.

DATOS CLAVE DEL CASO · Fecha del incidente: martes 27 de octubre de 2026. · Programa: Es Show, transmitido por Multimedios. · Colaboradora afectada: Isabella Rojas, conocida como “La Colombiana”. · Postura del conductor: ofreció disculpas y reconoció su responsabilidad. · Situación laboral: Chavana dijo que fue citado por sus superiores para el jueves 29 de octubre; no se ha confirmado su despido. El video mantiene la atención sobre el conductor regiomontano, mientras la decisión de Multimedios sobre una posible sanción continúa pendiente de confirmación pública.

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