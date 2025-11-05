¿Qué le pasó a Ernesto Chavana?... el conductor de Multimedios fue hospitalizado de emergencia

“A mi querido público: quiero informarles que me encuentro hospitalizado y estaré guardando reposo algunos días. Afortunadamente, dentro de todo estoy bien y en buenas manos. Agradezco mucho su cariño, mensajes y buena vibra. Espero verlos muy pronto nuevamente por Canal 6”, escribió.

El conductor regiomontano Ernesto Chavana , una de las figuras más reconocidas de Multimedios Televisión , sorprendió a sus seguidores al informar que fue hospitalizado de emergencia . A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el también cantante y presentador agradeció el apoyo de su público y aseguró que se encuentra estable.

En la videollamada, Ernesto Chavana explicó que todo comenzó con un absceso que creció de manera repentina en la zona de la cadera. Al principio, pensó que se trataba de una simple contractura muscular provocada por las largas horas de viaje entre Monterrey y Houston.

El mensaje desató preocupación entre sus seguidores, ya que Chavana no especificó inicialmente las causas de su hospitalización. Sin embargo, horas después ofreció más detalles sobre su estado de salud durante una llamada en vivo en el programa En Show , espacio que él mismo conduce.

“Vi que tenía un tipo absceso que creció muchísimo. Le eché la culpa a las 10 horas de manejo de Monterrey hasta Houston y dije: ‘Pues seguramente, es una contractura’, porque yo me tocaba y sentía que era un músculo contracturado, pero muy inflamado. No le di importancia. Hicimos nuestro evento en Houston y al día siguiente, como por arte de magia, desapareció”, relató.

Sin embargo, días después los síntomas regresaron con mayor intensidad. Chavana mencionó que comenzó a sentir un bulto más grande acompañado de dolores en las piernas y escalofríos, lo que lo llevó a buscar atención médica inmediata.

LOS MÉDICOS DETECTAN UNA INFLAMACIÓN GRAVE

Al ingresar al hospital, el conductor fue sometido a diversos estudios, entre ellos tomografías, radiografías y análisis de sangre, que revelaron una inflamación severa en la zona afectada.

“Me hicieron unos estudios, una tomografía, me sacaron algunas radiografías, hicieron exámenes de sangre. Evidentemente, los resultados mostraban una inflamación bastante pronunciada”, explicó.

Tras analizar los resultados, los especialistas decidieron intervenir la zona para drenar el líquido acumulado, que aparentemente era el causante de la infección.

“Todavía se desconocen las causas, pero se está haciendo un estudio de que ese líquido no pase de eso, más que un proceso infeccioso. Y los resultados me los van a entregar en unos tres o cuatro días para descartar cualquier otro tema. En este momento me están drenando todavía esa parte de la cadera”, agregó durante la llamada.

El presentador incluso mostró a la audiencia, mediante su celular, la máquina médica que drena el líquido de su cadera, asegurando que permanece bajo vigilancia constante del personal médico.

CHAVANA CONTINÚA BAJO OBSERVACIÓN Y A LA ESPERA DE RESULTADOS

Hasta el momento, Ernesto Chavana permanece internado en un hospital de Monterrey, donde sigue en observación. Los médicos evalúan si será necesaria una segunda intervención quirúrgica para revisar el estado de la zona afectada.

Aunque no se ha confirmado el diagnóstico final, el presentador expresó que mantiene una actitud positiva y confía en su pronta recuperación. “Estoy tranquilo, en buenas manos y agradecido con Dios y con mi público. Me emociona leer sus mensajes y saber que están al pendiente de mí”, compartió.

El conductor también agradeció al equipo de Multimedios y a sus compañeros de programa por el apoyo y las muestras de cariño recibidas durante su hospitalización.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasará con sus programas? Ernesto Chavana renuncia a Multimedios tras fuerte pelea con la producción de ‘Es Show’

DATOS CURIOSOS

• Ernesto Chavana es uno de los conductores más populares de Multimedios, conocido por programas como Es Show.

• En 2019 lanzó su carrera como cantante de regional mexicano, logrando millones de reproducciones en plataformas digitales.

• Chavana ha participado en teatro, televisión y música durante más de 25 años de trayectoria artística.