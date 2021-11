‘Colin en blanco y negro’ y ‘Finch’, los estrenos más esperados de esta semana en Netflix y Amazon Prime Video

De los creadores Ava DuVernay y Colin Kaepernick llega “Colin en blanco y negro”, una nueva y atrevida serie dramática que narra la historia de Colin Kaepernick en su camino a la adultez, mientras enfrenta los obstáculos de la raza, la clase y la cultura al ser el hijo adoptivo negro de una familia blanca. El elenco de la serie incluye a Jaden Michael como el joven Colin antes de alcanzar la cima en el fútbol americano como mariscal de campo de la NFL y convertirse en ícono cultural y activista; Nick Offerman y Mary‑Louise Parker como sus bien intencionados padres Rick y Teresa, y el mismo Colin Kaepernick, quien aparece como narrador de su propia historia desde el presente y guía al público a través de una muestra intensa y colorida de momentos contextuales históricos y contemporáneos. Para Kaepernick, el objetivo de la serie no es solo contarle al público sobre sus propias experiencias, sino cuán comunes son históricamente. La serie es una mezcla de autobiografía, que detalla la vida de Kaepernick cuando creció como el hijo adoptivo negro en una familia blanca que vive en Turlock, California, así como comentarios sociales que discuten la historia del racismo en los deportes profesionales.

PELÍCULA

‘Finch’

Apple TV+

Año: 2021

Duración: 1 h 55 minutos

Director: Miguel Sapochnik

“Finch” está dirigida por Miguel Sapochnik, quien formó parte del panel de director de “Game Of Thrones” (HBO) y quien decidió estrenar esta película mientras se realiza la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? “Finch”, en esencia, es un tratado sobre el futuro de la tierra si el calentamiento global no se reduce. Los primeros planos de la película resultan tanto estéticos como preocupantes, toda una declaración de principios de parte del equipo de producción, que parece decir: “Este es el futuro que nos espera como especie”. Esa es la premisa que desarrollan a través del relato, de poco más de dos horas. Finch es uno de los pocos sobrevivientes que queda en la tierra. La situación climática es de tal gravedad que, para moverse de un lugar a otro durante el día, se debe utilizar una especie de traje de astronauta. Así se evita que la piel se le achicharre al sentir el sol. Sin llegar a ser “Mad Max: Fury Road”, Finch está en un contexto no muy lejano: todo es tierra y abandono, salvo por su perro y un par de máquinas que lo acompañan. A través de ellos el guion complementa la premisa inicial: se trata de sobrevivir.