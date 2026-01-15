Jóvenes Construyendo el Futuro: fecha de la nueva convocatoria

Información
/ 15 enero 2026
    Jóvenes Construyendo el Futuro: fecha de la nueva convocatoria
    Jóvenes Construyendo el Futuro: fecha de la nueva convocatoria FOTO: VANGUARDIA

La dispersión de la beca se realiza por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar

La iniciativa Jóvenes Construyendo el Futuro, es una beca dirigida a la población de 18 a 29 años, impulsada por el Gobierno de México para reducir el desempleo en este sector.

Este 2026 el apoyo económico otorgará un aumento del 13% para sus beneficiarios, logrando que los aprendices obtengan un apoyo mensual de 9 mil 583 pesos durante los 12 meses que dura la capacitación en los centros de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria

La dispersión de la beca se realiza por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar, además proporciona a sus beneficiarios seguro médico otorgado por el IMSS.

A continuación te diremos cundo se abrirá la próxima convocatoria para nuevos aspirantes.

El registro para incorporarse a Jóvenes Construyendo el Futuro se encuentra abierto todo el año; sin embargo, una de las fechas clave es el periodo de postulaciones, que es cuando las empresas y centros de trabajo publican nuevos cupos y reciben postulaciones de los aprendices.

Cuando se abren las inscripciones, los aspirantes deben buscar un centro de trabajo de su agrado y postularse, tomando en cuenta la ubicación y el plan de capacitación que ofrecen.

En ese sentido, el siguiente periodo de vinculaciones en la plataforma será en el mes de febrero, debido a ello quienes deseen incorporarse al apoyo este 2026, deberán registrarse durante los próximos días para poder acceder a uno de los espacios en su ciudad.

Para realizar tu inscripción a la beca deberás seguir paso a paso las siguientes indicaciones:

*) Ingresa a la página oficial y selecciona “Registro de aprendiz”.

*) Completa tu información y confirma tus datos generales.

*) Coloca la dirección de tu domicilio directamente en el mapa.

*) Sube tu fotografía, descarga tu carta compromiso y finaliza el registro.

Temas


Becas
Jóvenes Construyendo El Futuro
programas sociales

Localizaciones


México

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Ebrard subrayó que la principal línea del gobierno mexicano será asegurar la continuidad del tratado.

Gobierno de Sheinbaum afirma que buscan preservar el T-MEC y las negociaciones deberán concluir en junio
Esperan, aranceles implementados por México a China en 2026 proteja la industria establecida en el país.

Posee China el 19% de venta de autos en México
La presidenta Sheinbaum ha rechazado cualquier posibilidad de una intervención militar de EU.

Presiona EU a México para combatir a los cárteles: NYT
Tras la desaparición en el Aeropuerto Internacional de Monterrey del catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, personal de la universidad IBERO Puebla dijo que todo apunta a una desaparición forzada.

Nuevo León: sospechan desaparición forzada en caso del catedrático colombiano
El presidente Donald Trump habla en el Club Económico de Detroit el martes 13 de enero de 2026 en Detroit.

Año nuevo, nuevos riesgos: Trump mantiene a EU y al mundo en vilo

Las acciones forman parte desde hace algunas semanas del esfuerzo más amplio de Estados Unidos para tomar el control del petróleo del país sudamericano. FOTO:

Fuerzas de Estados Unidos incautan al petrolero Veronica en aguas del Caribe

El anuncio de la segunda fase del alto el fuego marcó un paso significativo hacia adelante, pero dejó muchas preguntas sin respuesta. FOTO:

Netanyahu califica segunda fase de alto al fuego como mayormente simbólica
La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a sus simpatizantes en la Avenida Pensilvania, cerca de la Casa Blanca, tras reunirse con el presidente Donald Trump. FOTO: AP.

Trump está totalmente comprometido con libertad de los venezolanos: María Corina Machado