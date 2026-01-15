Jóvenes Construyendo el Futuro: fecha de la nueva convocatoria

La iniciativa Jóvenes Construyendo el Futuro, es una beca dirigida a la población de 18 a 29 años, impulsada por el Gobierno de México para reducir el desempleo en este sector.

Este 2026 el apoyo económico otorgará un aumento del 13% para sus beneficiarios, logrando que los aprendices obtengan un apoyo mensual de 9 mil 583 pesos durante los 12 meses que dura la capacitación en los centros de trabajo.

La dispersión de la beca se realiza por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar, además proporciona a sus beneficiarios seguro médico otorgado por el IMSS.

A continuación te diremos cundo se abrirá la próxima convocatoria para nuevos aspirantes.

El registro para incorporarse a Jóvenes Construyendo el Futuro se encuentra abierto todo el año; sin embargo, una de las fechas clave es el periodo de postulaciones, que es cuando las empresas y centros de trabajo publican nuevos cupos y reciben postulaciones de los aprendices.