¡Ya era hora! Confirma Harry Styles su nuevo álbum ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’

La sorpresiva reaparición de Harry Styles hace unos días en redes sociales marcó el inicio de una nueva etapa musical con la que el cantante británico busca mantenerse vigente en 2026. Finalmente, el artista confirmó la fecha de lanzamiento de su esperado nuevo material discográfico.

Titulado ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, el álbum estará disponible a partir del 6 de marzo y se convierte en el primer proyecto de larga duración de Styles en cuatro años. Este trabajo sucede al aclamado ‘Harry’s House’ (2022), disco de synth pop que le valió el Grammy al Álbum del Año en 2023.

A través de Instagram, Styles compartió la portada oficial del álbum, en la que aparece vestido con camiseta y jeans durante la noche, posando bajo una bola de discoteca iluminada, una imagen que anticipa la estética sonora y visual de esta nueva era.