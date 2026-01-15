¡Ya era hora! Confirma Harry Styles su nuevo álbum ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El exintegrante de One Direction regresa a la música tras cuatro años de ausencia y luego de varios episodios mediáticos, entre ellos el polémico incidente con Chris Pine en el Festival de Cine de Venecia 2022
La sorpresiva reaparición de Harry Styles hace unos días en redes sociales marcó el inicio de una nueva etapa musical con la que el cantante británico busca mantenerse vigente en 2026. Finalmente, el artista confirmó la fecha de lanzamiento de su esperado nuevo material discográfico.
Titulado ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, el álbum estará disponible a partir del 6 de marzo y se convierte en el primer proyecto de larga duración de Styles en cuatro años. Este trabajo sucede al aclamado ‘Harry’s House’ (2022), disco de synth pop que le valió el Grammy al Álbum del Año en 2023.
A través de Instagram, Styles compartió la portada oficial del álbum, en la que aparece vestido con camiseta y jeans durante la noche, posando bajo una bola de discoteca iluminada, una imagen que anticipa la estética sonora y visual de esta nueva era.
¿CUÁNDO SALE LA NUEVA MÚSICA?
De acuerdo con un comunicado de prensa, ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’ contará con 12 canciones y tendrá como productor ejecutivo a Kid Harpoon, colaborador habitual del cantante desde el inicio de su carrera como solista y partícipe en todos sus discos desde su debut en 2017.
El álbum ya se encuentra disponible en preorden, y marca también el primer lanzamiento de Styles tras el fallecimiento de su excompañero de One Direction, Liam Payne, ocurrido en 2024 luego de caer del balcón de un hotel en Argentina.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local
Cabe recordar que en 2022, Harry Styles se presentó en México con cuatro fechas como parte de su gira ‘Love On Tour’, visitando Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. (Con información de AP)