Gran Cinturón de Sargazo en el Atlántico preocupa a la comunidad científica... ¿afecta a México?

Desde hace más de una década, imágenes satelitales muestran una extensa franja marrón que cruza el Atlántico tropical, desde África occidental hasta el Caribe y el golfo de México. No se trata de contaminación, sino de sargazo, una macroalga flotante que se agrupa en volúmenes sin precedentes.

Esta estructura, conocida como el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, puede extenderse por miles de kilómetros y es visible incluso desde el espacio. En 2025, su biomasa fue estimada en decenas de millones de toneladas, confirmando que ya no es un fenómeno aislado.

En condiciones normales, el sargazo cumple una función ecológica positiva al servir de hábitat para peces y organismos jóvenes. El problema surge cuando su crecimiento se descontrola y deja de dispersarse de manera natural.

POR QUÉ EL SARGAZO CRECE CADA AÑO MÁS

Los científicos coinciden en que el aumento del sargazo responde a una combinación de factores ambientales que se refuerzan entre sí. No existe una causa única, sino un sistema oceánico cada vez más favorable para su proliferación.

Entre los principales detonantes se identifican:· Calentamiento del océano, que prolonga los ciclos de crecimiento· Mayor aporte de nutrientes desde ríos y lluvias intensas· Cambios en vientos y corrientes, que concentran las algas hacia el oeste

El resultado es un corredor biológico altamente productivo, capaz de generar enormes cantidades de biomasa flotante año con año, lo que convierte al sargazo en un indicador del cambio ambiental global.

IMPACTO DEL SARGAZO AL LLEGAR A LAS PLAYAS

Cuando el sargazo alcanza la costa, sus efectos se vuelven inmediatos. Al descomponerse, consume oxígeno del agua, lo que puede provocar mortandad de peces y afectar arrecifes coralinos.

Además, libera gases irritantes que generan molestias respiratorias y cubre extensas zonas de playa, alterando paisajes naturales y golpeando al turismo, una de las principales actividades económicas en regiones costeras.

La limpieza tampoco es sencilla. El sargazo es pesado, se mezcla con arena y puede contener contaminantes, lo que encarece su recolección y limita su reutilización, afectando a comunidades locales y autoridades municipales.

¿AFECTA EL GRAN CINTURÓN DE SARGAZO A MÉXICO?

Sí. México se encuentra dentro de la zona de influencia directa del Gran Cinturón de Sargazo, especialmente en el Caribe mexicano y el litoral del golfo de México, donde los arribazones se han vuelto recurrentes.

Estados como Quintana Roo han enfrentado impactos severos en playas, pesca y servicios turísticos, lo que ha obligado a implementar barreras, monitoreo satelital y programas de contención costera.

Aunque el fenómeno no anuncia un colapso inmediato, sí evidencia desequilibrios crecientes entre clima, océano y actividad humana, con efectos que ya son visibles en territorio mexicano.

QUÉ SE PUEDE HACER ANTE EL AVANCE DEL SARGAZO

No existe una solución definitiva, pero sí estrategias para mitigar el problema:

· Monitoreo satelital para anticipar arribazones

· Gestión costera temprana para reducir daños ecológicos

· Reducción de nutrientes y emisiones, para limitar futuras floraciones

El manejo del sargazo requiere cooperación científica, inversión pública y una visión ambiental de largo plazo.

DATOS CURIOSOS

· El Gran Cinturón de Sargazo es la mayor estructura biológica flotante del planeta

· Puede extenderse por más de 8 mil kilómetros

· Su aparición masiva comenzó a observarse desde 2011

· Es un indicador indirecto del cambio climático y la alteración oceánica