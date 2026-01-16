Detienen a estadounidense relacionado con el Cártel Noreste, en NL

México
/ 16 enero 2026
    Detienen a estadounidense relacionado con el Cártel Noreste, en NL
    La pareja fue detenida en el centro de Galeana, Nuevo León, en posesión de drogas y un arma Foto: especial
    Detienen a estadounidense relacionado con el Cártel Noreste, en NL

Elementos de fuerzas federales y corporaciones locales realizaron la detención de dos personas y el aseguramiento de un arma y sustancias ilícitas

En posesión de un arma y drogas fueron detenidas dos personas, una de ellas de origen estadounidense, las cuales son señalados por su relación con el Cártel del Noreste, en Nuevo León.

El Gabinete de Seguridad de México informó de la captura que se en el centro del municipio de Galeana por elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de la Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como autoridades locales.

Los agentes implementaron un dispositivo en donde ubicaron a dos personas en la vía pública en posesión de sustancias ilícitas, por lo que procedieron a una revisión de seguridad.

A los presuntos se les aseguró un arma corta, un cargador, cinco cartuchos útiles, 101 dosis de marihuana, 44 dosis de cocaína, 41 dosis de metanfetamina, dinero en efectivo y dos básculas grameras.

Las personas fueron detenidas y puestas a disposición del agente del Ministerio Público quien definirá su situación legal.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

