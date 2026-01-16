Detienen a estadounidense relacionado con el Cártel Noreste, en NL

En posesión de un arma y drogas fueron detenidas dos personas, una de ellas de origen estadounidense, las cuales son señalados por su relación con el Cártel del Noreste, en Nuevo León.

El Gabinete de Seguridad de México informó de la captura que se en el centro del municipio de Galeana por elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de la Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como autoridades locales.

Los agentes implementaron un dispositivo en donde ubicaron a dos personas en la vía pública en posesión de sustancias ilícitas, por lo que procedieron a una revisión de seguridad.

A los presuntos se les aseguró un arma corta, un cargador, cinco cartuchos útiles, 101 dosis de marihuana, 44 dosis de cocaína, 41 dosis de metanfetamina, dinero en efectivo y dos básculas grameras.

Las personas fueron detenidas y puestas a disposición del agente del Ministerio Público quien definirá su situación legal.