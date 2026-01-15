Canelo Álvarez peleará el 12 de septiembre en Riad, confirma Turki Alalshikh

    Saúl “Canelo” Álvarez regresará al ring el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, en una función confirmada por Turki Alalshikh que apunta a ser uno de los grandes eventos del boxeo mundial. FOTO: ESPECIAL

El boxeador mexicano volverá al ring en Riad, Arabia Saudita, en un evento internacional que marcará una nueva etapa en su carrera

Saúl “Canelo” Álvarez ya tiene fecha y sede para su próximo combate. Turki Alalshikh confirmó de manera oficial que el boxeador mexicano volverá al ring el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, en lo que será uno de los eventos de boxeo más importantes del año a nivel internacional.

El anuncio fue realizado por el propio Alalshikh a través de redes sociales, generando una inmediata reacción en el mundo del boxeo.

El combate marcará el regreso de Saúl Canelo Álvarez tras un periodo de inactividad, además de representar un paso clave en la nueva etapa de su carrera fuera del ring.

De acuerdo con lo informado, la función formará parte de un ambicioso proyecto denominado “México contra el mundo”, con el que el pugilista tapatío busca consolidar su nueva promotora, Canelo Promotions, y expandir su influencia dentro de la industria del boxeo.

La elección de Riad no es casualidad. Arabia Saudita continúa reforzando su presencia en el deporte internacional y el boxeo se ha convertido en una de sus principales apuestas, al albergar combates de alto perfil con figuras de alcance global.

En este contexto, la presencia de Canelo en septiembre se perfila como un evento de gran impacto mediático y comercial, especialmente al coincidir con el mes patrio mexicano, una fecha tradicional para las grandes peleas del campeón.

Hasta el momento, no se ha confirmado el rival que enfrentará Álvarez en esta función, aunque la expectativa crece conforme se acerca la fecha y comienzan a circular distintas especulaciones en el entorno boxístico.

Lo que sí es un hecho es que el mexicano encabezará la cartelera y será la figura central de una velada que apunta a tener alcance mundial.

La confirmación fue realizada por Turki Alalshikh, uno de los principales impulsores de grandes eventos deportivos en Medio Oriente y actual propietario de The Ring Magazine, lo que refuerza la relevancia del anuncio.

Con esta pelea, Canelo Álvarez reafirma su estatus como uno de los boxeadores más influyentes de su generación y se prepara para escribir un nuevo capítulo de su carrera en un escenario inédito.

