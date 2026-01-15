Canelo Álvarez peleará el 12 de septiembre en Riad, confirma Turki Alalshikh

Saúl “Canelo” Álvarez ya tiene fecha y sede para su próximo combate. Turki Alalshikh confirmó de manera oficial que el boxeador mexicano volverá al ring el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, en lo que será uno de los eventos de boxeo más importantes del año a nivel internacional.

El anuncio fue realizado por el propio Alalshikh a través de redes sociales, generando una inmediata reacción en el mundo del boxeo.

El combate marcará el regreso de Saúl Canelo Álvarez tras un periodo de inactividad, además de representar un paso clave en la nueva etapa de su carrera fuera del ring.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Con 8 jugadores de Chivas! Aguirre define lista del Tri para juegos ante Panamá y Bolivia

De acuerdo con lo informado, la función formará parte de un ambicioso proyecto denominado “México contra el mundo”, con el que el pugilista tapatío busca consolidar su nueva promotora, Canelo Promotions, y expandir su influencia dentro de la industria del boxeo.

La elección de Riad no es casualidad. Arabia Saudita continúa reforzando su presencia en el deporte internacional y el boxeo se ha convertido en una de sus principales apuestas, al albergar combates de alto perfil con figuras de alcance global.