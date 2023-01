Crece audiencia de ‘The Las Of Us’ en segundo episodio; supera a ‘House Of The Dragon’ y ‘Euforia’

CONQUISTA Y DOMINA

Según HBO, el salto de la audiencia de estreno inicial a la audiencia de debut del Episodio 2 es el “mayor crecimiento de audiencia de la semana 2 para una serie dramática original de HBO en la historia de la red”.

La única serie comparable de HBO en la memoria reciente es ‘House of the Dragon’, la serie secuela de ‘Game of Thrones’ que debutó en agosto de 2022. Ambas series han superado significativamente el lanzamiento de ambas temporadas de ‘Euphoria’, que se convirtió en la segunda de HBO. serie más grande de todos los tiempos después de ‘Game of Thrones’ durante su segunda temporada a principios de 2022.