De paso por Múzquiz, Coahuila: Aarón Díaz descubre México con ‘Reconexión’ de Vix

Aarón Díaz se convirtió en una estrella en México gracias a sus personajes juveniles, héroes de la historia, galanes de telenovela y hasta algunos villanos. Sin embargo, en los últimos años ha buscado destacar en la industria del cine y el streaming, ahora, el actor protagoniza por primera vez un documental, pero no solo en la conducción, sino también detrás de la cámara y en la dirección. Durante una charla con VMÁS, el protagonista de ‘Teresa’ y ‘Barrera de Amor’ contó emocionado sobre cómo surgió este proyecto, que lo desafió tanto profesional como emocionalmente a través de un viaje a lo largo de 10 entidades del país. El show se estrenó hace unos días en VIX Premium, y en esta primera temporada hace un recorrido por estados como Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Coahuila, donde precisamente conoció sobre el pueblo Kikapú en Múzquiz.

¿CÓMO NACE ESTE PROYECTO? “Nace a raíz de mi sueño de conocer mejor México. Siempre he sabido que México es el país más lindo del mundo y me gusta compartir eso con la gente donde sea que yo vaya. En la pandemia me di cuenta de que tal vez era un buen momento para salir a los lugares más remotos y documentarlo”. Aaron aseguró que tuvo que trabajar en encontrar y crear lazos y alianzas para hacer realidad este sueño. “Como todo proyecto independiente, tienes que encontrar aliados, así que lo primero que hice fue tocar puertas y encontrar aliados. De hecho, ya firmamos con el estado de Coahuila y muchos quedaron sorprendidos y aprendí muchas cosas nuevas. Todo esto, debido al amor que tengo por mi país y todo lo que eso representa, y las ganas de mostrarlo como realmente es”, explicó el nacido en Jalisco.

¿CÓMO FUE EL RETO DE SER PRODUCTOR Y CREADOR AL MISMO TIEMPO? “A mí me gusta contar historias. La gente me conoce por interpretar personajes, pero aún no me conocen realmente, mi esencia. Creo que a través de ‘Reconexión’ van a conocer un poco de eso”. Sobre su papel en la dirección, producción y organización de este viaje, dijo que trató de encontrar a las personas que lo llevaran a cumplir su misión. “Era importante para mí estar involucrado en todo, porque es difícil que alguien llegue sabiendo exactamente lo que te hace feliz y la visión que tienes. Por esa razón decidí crearlo yo mismo, armar mi equipo, que también comparte la misma visión y las mismas ganas de mostrar México como es y todo lo maravilloso que tiene”, dijo.

¿CÓMO FUE TU PASO POR COAHUILA? ¿LO CONOCÍAS? “Pues poco. Esa es una de las principales razones para conocer el país. Conocía Saltillo nada más. Me sorprendió. Los estados que menos conocía son los que más sorpresas me llevé, por supuesto, porque al no conocer, no sabes lo que vas a enfrentar. Y visitándolos te das cuenta de que cada estado es un mundo, tiene una diversidad hermosa y hay tanto por descubrir de cada estado. Coahuila no es la excepción, nos fuimos muy satisfechos con todo lo que vivimos allá y con ganas de que la gente, a través de ‘Reconexión’, se inspire a saber de dónde vienen. Ese es uno de nuestros principales motivos, inspirar a la gente, a conocer sus raíces, a reconectar”. ¿CUÁL FUE TU ESTADO FAVORITO? “La verdad es que no. Cada uno nos dejó maravillados. Por ejemplo, todos, obviamente, pero para darte un solo ejemplo, Tlaxcala es un estado muy pequeño en geografía, pero inmenso en tradición, cultura e historia. Entonces, cada lugar tiene su encanto, y México no sería lo que es sin alguno de esos estados”.

¿CUÁL ES EL FUTURO PARA ‘RECONEXIÓN’? ”Es muy importante que la gente de Coahuila esté en la primera temporada. Te puedo asegurar que la gente se va a sorprender de lo que hay en su propio estado. Por ahora, lo principal es disfrutar en una plataforma como VIX. Estamos contentos de colaborar con ellos. Habrá mucho por delante, sin duda, pero por ahora es promocionar la primera temporada”.