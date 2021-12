“La Casa de papel” y “The book of Bobba Fett” entre las novedades de series que llegan en diciembre

El último acto de “La Casa de papel”, el regreso de las protagonistas de “Sex and the City”, una segunda entrega de “The Witcher” con Henry Cavill o “The book of Bobba Fett”, encabezan las novedades de series que llegan a las plataformas en el mes de diciembre.

“LA CASA DE PAPEL” (T5, 2ª parte), 3 de diciembre en Netflix

“La Casa de papel” llega a su fin. Los ladrones más famosos de la televisión mantienen su pulso al sistema asaltando el Banco de España, aunque atraviesan sus horas más bajas, con algunos de los miembros en peligro de muerte y dudas sobre la lealtad de sus propios compañeros.

Estos últimos cinco episodios ponen el punto y final a la que ha sido la serie española con más repercusión internacional de los últimos tiempos.