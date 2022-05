‘Siempre me subestiman’: Estefi Merelles, la actriz que da vida a la nueva ‘maldita lisiada’

“La verdad no me la creo que esté participando en una novela tan famosa. Comencé a verla con ganas de ver qué iba a pasar y la verdad es que me quedé picadísima, y ahora que estoy participando, agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado. En realidad, estoy por una casualidad, hace tiempo hice un casting para una novela que se llama ‘ Si nos dejan ’ y aunque si me quedé con el papel, tristemente no la pude grabar por otros proyectos que tenía y como el productor también era Carlos Bardasano, luego me contactó para esta novela” , mencionó Estefi en entrevista con VANGUARDIA .

“Yo empecé desde muy pequeña, desde los ocho años haciendo comerciales y estudiando actuación. Posteriormente, cuando fui creciendo, me interesé en el teatro y participé en diversas obras de teatro. Luego me pase a cine, grabé mi primera película (la cual aún no se ha estrenado) y ‘Anónima’, que se encuentra disponible en Netflix, fue la que me dio a conocer más, por estar en esta plataforma tan grande a nivel mundial” .

“Creo que es parte de todo esto recibir comentarios tan negativos. Mis amigos me preguntan cómo soporto todo eso, y les digo que es parte del trabajo. Desde chiquita siempre he estado en el ojo público y aunque no puedo decir que ya esté acostumbrada, porque no creo que en algún punto de tu vida te acostumbres a las malas opiniones, sí sabes como lidiar con ello.

“Por ejemplo, algo que me ha pasado mucho es que siempre me subestiman. Hace un par de años la gente no me conocía, no sabía de mi carrera actoral porque por la pandemia no pude trabajar esos años. Decían mucho que solamente era una tiktoker que quería ser actriz y eso si me enojaba un poco, porque hablan sin saber que llevó desde los ocho años estudiando actuación. Me fui a Los Ángeles a estudiar actuación, estuve en Casazul (una de las mejores escuelas de actuación de México), pero ya cuando vieron la película de ‘Anónima’ se dieron cuenta que si sabía actuar y no solo era una tiktoker”, concluyó Merelles.