¡Sin drama! Aclara Ariana Grande que su retiro ‘estaba planeado’
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La cantante explicó ante miles de fans en Chicago que su retiro temporal forma parte de un plan personal para priorizar su bienestar tras años de intensa actividad
La decisión de Ariana Grande de dejar la vida pública de forma indefinida desató una ola de análisis sobre su estado físico, mental y emocional, además de un llamado a concientizar sobre la salud de las personas. Sin embargo, la estrella de ‘Wicked’ rompió el silencio y, desde el escenario de su ‘Eternal Sunshine Tour’, aseguró que se trata de un movimiento que había planeado desde hace tiempo.
“El anuncio que hice ayer no fue una reacción impulsiva. Fue algo que decidí hace mucho tiempo, un plan que había elaborado en secreto. Fue una decisión tomada con mucha reflexión y con plena convicción”, afirmó la cantante de ‘Into You’.
Grande anunció, por medio de su equipo y a través de un comunicado, que se retirará de la vida pública tras el último concierto de su actual gira, luego del lanzamiento de su octavo álbum, ‘Petal’. Por ello, es poco probable que continúe promocionando nuevas canciones. Además, se retiró de la producción teatral ‘Sunday in the Park With George’ y tampoco aparecerá en la próxima temporada de ‘American Horror Story’, debido a conflictos de agenda y a su decisión, tomada con anterioridad, de darse un descanso.
¿QUÉ DIJO ARIANA GRANDE?
Emocionada y en medio de una ovación que se detuvo para escuchar sus palabras, la intérprete de ‘7 Rings’ aseguró que se dará un respiro tras cuatro años de intensa carga de trabajo entre álbumes, cine y otros proyectos.
“Varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: es necesario establecer límites, los seres humanos a veces necesitamos un respiro y, además, esta puede ser, y seguirá siendo, la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa”, señaló.
La artista añadió que el cariño de sus seguidores es lo que realmente importa y que no permitirá que el ruido externo empañe la experiencia que ha vivido durante la gira.
“Nada podrá jamás distorsionar mi realidad ni resonar más fuerte que este amor que compartimos. El resto de esa mierda no me corresponde cargarla, así que no la cargo”, dijo, antes de asegurar que ‘Eternal Sunshine Tour’ ha sido “la experiencia más sanadora, hermosa, correctiva y especial” de su vida.
ALEJADA Y FELIZ
El anuncio llegó después de que varios seguidores manifestaran su preocupación por la salud de la cantante tras el estreno del videoclip de ‘Petal’.
Según su representante, Grande quiere concluir la gira “con buena salud y feliz” antes de disfrutar de un merecido descanso que le permita alejarse del constante escrutinio público. (Con información de Reforma).