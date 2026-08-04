¡Sin drama! Aclara Ariana Grande que su retiro ‘estaba planeado’

La decisión de Ariana Grande de dejar la vida pública de forma indefinida desató una ola de análisis sobre su estado físico, mental y emocional, además de un llamado a concientizar sobre la salud de las personas. Sin embargo, la estrella de ‘Wicked’ rompió el silencio y, desde el escenario de su ‘Eternal Sunshine Tour’, aseguró que se trata de un movimiento que había planeado desde hace tiempo.

“El anuncio que hice ayer no fue una reacción impulsiva. Fue algo que decidí hace mucho tiempo, un plan que había elaborado en secreto. Fue una decisión tomada con mucha reflexión y con plena convicción”, afirmó la cantante de ‘Into You’.

Grande anunció, por medio de su equipo y a través de un comunicado, que se retirará de la vida pública tras el último concierto de su actual gira, luego del lanzamiento de su octavo álbum, ‘Petal’. Por ello, es poco probable que continúe promocionando nuevas canciones. Además, se retiró de la producción teatral ‘Sunday in the Park With George’ y tampoco aparecerá en la próxima temporada de ‘American Horror Story’, debido a conflictos de agenda y a su decisión, tomada con anterioridad, de darse un descanso.