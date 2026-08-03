¿Por qué se retira Ariana Grande? ¡Desde el fracaso de ‘Petal’, su apariencia física y más!

Resultó una verdadera sorpresa para el público en general y para los fans de Ariana Grande que anunciara un “retiro indefinido” de la vida pública, a solo un par de días de haber lanzado su octavo álbum de estudio, ‘Petal’. Y es que la estrella de ‘Wicked’ no tomó muy bien los comentarios dirigidos principalmente a su apariencia física, su peso y la manera en que su salud entró en la conversación pública. De acuerdo con un comunicado oficial, reportado por diversos medios internacionales, Ari quiere tomar un descanso del intenso escrutinio al que se enfrenta. Por ello, también quedaría fuera de la promoción de su próxima cinta, ‘Focker In-Law’.

¿QUÉ LE PASÓ A ARIANA GRANDE? Grande tenía previsto protagonizar, junto a su coprotagonista de ‘Wicked’, Jonathan Bailey, una producción de ‘Sunday in the Park with George’, de Stephen Sondheim, en el teatro Barbican durante la primavera de 2027. Un representante de Grande declaró a la revista People que la cantante, de 33 años, “dará un paso atrás en cuanto a visibilidad después de completar la gira ‘Eternal Sunshine Tour’”.

El comunicado indicó que ella “espera con ilusión terminar la gira y cerrarla por todo lo alto, de manera saludable y feliz, para luego tomarse un descanso muy merecido del trabajo y de las apariciones públicas, luego del escrutinio público interminable y constante al que ha estado sometida”. La gira tiene previsto concluir en Londres el 1 de septiembre y ha sido uno de los espectáculos más comentados de las últimas semanas, debido al éxito registrado en los recintos donde se ha presentado.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA DE ARIANA GRANDE? Sus fans recibieron con cautela la noticia y, aunque una gran parte de ellos salió a redes sociales para defender su postura, otros aseguran que su repentina decisión se debe al fracaso en la recepción y la crítica de su álbum ‘Petal’, el cual fue producido y escrito enteramente por la intérprete de ‘Positions’. ‘Petal’ contiene 12 canciones en las que la artista ha plasmado toda su rabia y su fuerza en un ejercicio musical que, al mismo tiempo, ha recibido el aplauso de la crítica especializada. ”Ariana Grande deja florecer su yo más auténtico y furioso en su nuevo álbum ‘Petal’”, afirma la revista ‘Billboard’, mientras que ‘Rolling Stone’ asegura que la cantante “siempre está en su mejor momento cuando está de mal humor, y en ‘Petal’ no se contiene”, reportó el medio.

Las calificaciones de los expertos musicales dejaron opiniones divididas sobre la producción. Por ejemplo, ‘Rolling Stone’ y ‘The Telegraph’ le otorgaron una calificación de 80/100; la popular ‘Pitchfork’ le dio 6.5/10, mientras que ‘The Independent’ le concedió 40/100. Como segundo sencillo de esta aparente breve era musical, Ariana apostó por la canción que da nombre al álbum, dirigida por su ya cercano colaborador Christian Breslauer. La polémica comenzó con la historia que acompaña al tema. En ella se muestra a Ariana interpretando a ‘Pepper’, personaje ficticio que creó para los diversos videos de ‘Eternal Sunshine’.

En las escenas de un casting al que asiste, Ari intenta ser elegida por un grupo de directivos, ejecutivos y productores. De acuerdo con el video, busca llamar la atención y adecuarse a sus peticiones, pero fue cuando apareció de frente a la cámara que se desató la polémica, ya que su delgadez y apariencia física se convirtieron en tema de conversación. Su cuerpo ha sido objeto de atención desde que, en 2024, comenzó la gira promocional de ‘Wicked’, donde su cambio físico fue muy evidente, especialmente cuando inició la gira internacional para promocionar la segunda parte de la historia que protagonizó junto a Cynthia Erivo.