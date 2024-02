‘Somos más grandes que esto’ RBD queda fuera del Premio Lo Nuestro por un error de boletos

La gala de los Premio Lo Nuestro 2024 albergaron a un montón de celebridades la noche del pasado jueves, siendo algunas de estas los cantantes Christian Chávez y Christopher Uckerman, representantes de la banda RBD, que competía en esta premiación.

No obstante, y a pesar de haber convivido con otros asistentes además de posar para las cámaras del evento, el acceso de los cantantes no pudo ser posible, ya que fueron detenidos en las inmediaciones del Kaseya Center, ya que no contaban con las entradas adecuadas.

Esta noticia se dio a conocer por medio de la cuenta de los mismos artistas en Instagram, quienes subirían una historia explicando la situación a sus fans.