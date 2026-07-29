¡El más cotizado! Robert Downey Jr. cobraría 100 MDD por ser Doctor Doom

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    ¡El más cotizado! Robert Downey Jr. cobraría 100 MDD por ser Doctor Doom
    Contrato. El regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel como Doctor Doom también estaría acompañado del contrato más lucrativo de la franquicia. FOTO: AP

l actor encabezaría la lista de los mejor pagados del Universo Cinematográfico de Marvel con su regreso para las próximas dos películas de ‘Avengers’

Parece que la millonaria cifra que habría convencido a Robert Downey Jr. de regresar al Universo Cinematográfico de Marvel, ahora en el papel de Doctor Doom, lo convertiría en el actor mejor pagado de las próximas entregas de ‘Avengers’, al recibir 100 millones de dólares, de acuerdo con Page Six.

El intérprete que dio vida a Iron Man recibiría 100 millones de dólares por participar en ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Avengers: Secret Wars’, las dos películas que dirigirán los hermanos Russo y que serán filmadas de manera simultánea.

Según el reporte, el acuerdo alcanzado por Downey Jr. también contemplaría una aparición adicional en otra producción de Marvel, aunque hasta el momento esa posibilidad no ha sido confirmada de manera oficial.

LOS SUELDOS DE LOS VENGADORES

Detrás del actor, los siguientes mejor pagados del elenco serían Chris Hemsworth y Chris Evans, quienes habrían negociado contratos cercanos a los 40 millones de dólares cada uno para regresar como Thor y Capitán América, respectivamente.

En conjunto, los salarios de Downey Jr., Hemsworth y Evans ascenderían a alrededor de 180 millones de dólares, cifra que representaría casi el 30 por ciento del presupuesto combinado de ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Avengers: Secret Wars’, estimado en unos 600 millones de dólares.

Pese a esa elevada inversión, ambas producciones tendrían un costo inferior al de ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’, películas que también reunieron a un elenco de primer nivel y en las que Scarlett Johansson y el fallecido Chadwick Boseman figuraron entre los actores con los salarios más altos.

EL FAVORITO, SIEMPRE

A lo largo de su trayectoria en Marvel, Downey Jr. se ha consolidado como el actor mejor remunerado del estudio, acumulando más de 500 millones de dólares gracias a sus participaciones en las cuatro películas de ‘Avengers’, la trilogía de ‘Iron Man’, ‘Capitán América: Civil War’ y sus apariciones especiales en ‘El Increíble Hulk’ y ‘Spider-Man: De Regreso a Casa’.

El resto del elenco de ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Avengers: Secret Wars’, integrado por figuras como Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Simu Liu, James Marsden, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Danny Ramirez, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Tenoch Huerta y Hayley Atwell, también participará en ambas producciones. Sin embargo, de acuerdo con el reporte, sus contratos estarán muy por debajo de las cifras negociadas por Downey Jr., Hemsworth y Evans.

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El estreno de ‘Avengers: Doomsday’ está programado para el 17 de diciembre en las salas de cine de México, mientras que a nivel mundial llegará un día después. Antes de ese evento cinematográfico, Marvel y Sony estrenarán la última aventura en solitario de Tom Holland como Spider-Man. (Con información de Reforma).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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