Cincuenta y dos años de diferencia las separan solo en edad, pero las une el amor y la visión del mundo. Basadas en esa premisa, Talina Fernández y su nieta, la fotógrafa María Levy, pusieron en marcha el podcast “Platicando con mi abuela”, disponible en Amazon Music, en el que desde el punto de vista de cada una se abordan temas tan actuales que iniciaron su evolución desde hace un titipuchal de tiempo.

En la más reciente entrega, María expresa su inquietud sobre los motivos que tenían las mujeres que eran jóvenes a mediados del siglo pasado para permanecer en matrimonios que no siempre eran satisfactorios especialmente para ellas, por lo que al cuestionar a su abuela, esta contó los sinsabores que vivió al lado de Gerardo Levy, de origen francés, aunque no dejó de reconocer que era “un buen hombre”.

“Yo me casé el mes que cumplí 19 años con tu abuelo, un francés. Es el mejor hombre que he tenido, pero tenía un genio... no te lo puedes imaginar. Llegaba y revisaba los cuadros a ver si tenían polvo. Le decía yo pásame el cuchillo y me lo aventaba así. Tenía un genio horrible, horrible, horrible y me dio los tres mejores regalos de mi vida, mis tres hijos. Que en gloria esté mi Gerry, te mando un beso”, dijo.

Insistió en que: “Fue de verdad un buen hombre, con una buena familia y muy aburrido. Cuando nos casamos se llevó un libro a la luna de miel que se llamaba “Historia de la revolución mexicana” de Silva Herzog. Diez años después, cuando nos separamos, recogió el libro del buró. No lo había leído nunca en 10 años y yo me había comido 80 mil, metida en la música clásica a todo lo que daba, con mis niños y él, yo creo que estaba deprimido desde siempre”.

Entonces ¿por qué Talina Fernández se quedó al lado de un hombre que le daba amargura en lugar de plenitud? María quiso saber: “Antes era de que sí o sí te casabas, por los beneficios, por las promesas con el matrimonio, pero ¿cuáles eran estas promesas? ¿qué te decían?”.

“Que ese hombre te iba a cuidar, que ese hombre te iba a mantener, que ese hombre te iba a dar techo. ¡Para nada! Fue al revés. Mi mamá me regaló una casa cuando me casé. Una casita donde yo nací y donde nacieron tu ’má y tus tíos, ahí en Barrilaco, en las Lomas de Chapultepec. Yo me casé en agosto. En noviembre, mi gordo amado la hipotecó porque tenía muchas deudas, las tenía que pagar. Yo tenía un coche del año. Yo pa’ qué necesitaba un coche, a ver. Y me lo vendió”, reveló Fernández, a lo que María infirió: “Así de huevos, él decidió que no”.

“Entonces estuvo difícil estar casada con él. Yo creo que era un hombre soberbio y no sabía tener jefes. Fue un hombre culto, era un europeo con idiomas. Sí se puede aguantar si se tiene una buena comunicación. El tiempo que me tocó vivir fue diferente. En vez de que él me protegiera a mí económicamente, pues más bien se valió de mí, de mis bienes para protegernos económicamente”, replicó Talina.

