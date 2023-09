¡Taylor Swift al rescate! Fotos indican que estaría prestando uno de sus lujosos apartamentos en Nueva York a Sophie Turner

Esta relación acabó a principios de este mes después de que Joe le pidiera el divorcio a la actriz. Lo que en un principio acabó en buenos términos se volcó a lo legal después de que Sophie presentara una demanda ante su ex marido “tener retenidas” a sus hijas.

Anteriormente Sophie había estado hospedándose en un hotel de lujo en la misma ciudad , esto después de su reciente disputa con su ex esposo Joe Jonas , misma que acabó en una demanda formal ante una corte del estado.

En un acto de amistad verdadera, la reconocida cantante y compositora Taylor Swift ha decidido dar refugio temporal a Sophie Turner en uno de sus apartamentos en Nueva York . Esto fue confirmado por el medio Page Six , quien además agregó fotos filtradas de la actriz afuera del apartamento en que se está hospedando.

El apoyo de Taylor a Sophie no sólo ha sido material, sino que antes de la demanda, ya había ofrecido un hombro en el que llorar para la actriz.

La situación de la actriz, a pesar de no ser crítica sí es alarmante porque todo apunta a que próximamente podría estar en una disputa con Joe acerca de la custodia de sus hijas. No obstante, hasta la fecha sólo se han limitado a no poder sacar a las niñas de la ciudad de Nueva York en lo que se resuelve este problema.