Te toca soportar! Entrevista Rolling Stone a Wendy Guevara: ‘Soy transparente sobre mis orígenes’

Fue precisamente el fin de semana que Wendy, dijo a la prensa en Saltillo que ella era una chica de redes sociales, y no una activista como en ocasiones el público quisiera catalogarla , algo que ella no acepta por completo.

“Aunque lo aprecio mucho, no quiero que me vean como una representación. Prefiero que me vean como un reflejo de lo que enfrentan las mujeres trans”, dijo.

”¿Qué pasa si la cago algún día? ¡Me van a crucificar!”, expresó entre risas la originaria de Guanajuato.