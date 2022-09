La actriz Fabiola Campomanes explicó que hace tiempo presentó ataques de ansiedad, pero con terapia y ejercicio ha podido salir adelante de sus crisis, por eso considera que es importante normalizar el que se hable de esto, para entender y ser empáticos ante una situación como esta.

“Pero no es sólo con terapia, si yo como ser humano no me hubiera atrevido a hacerme responsable por lo que estaba pasando, por lo que había vivido, creo que no hubiera habido un cambio en mí y en mi entorno, porque esa es la magia que muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer”, dijo Campomanes.

Fabiola se siente satisfecha de haber canalizado todo lo que sentía a través del podcast Adicta, el cual creó al lado de su psicóloga Fabiola Anaya, porque gracias a este trabajo muchas mujeres que vivieron violencia igual que ella, se acercaron para pedirle ayuda.