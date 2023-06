The Legend of Zelda, un videojuego que bate récords

Desde su nacimiento hace ya 37 años de la mano de Nintendo, esta franquicia ha cautivado a millones de jugadores alrededor del mundo. Ahora, con su última entrega “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” , Link y Zelda han demostrado una vez más que vinieron para quedarse mucho más tiempo.

PAUSA EN UNA SAGA MILLONARIA

Pero, además de ese primer juego, hasta la fecha, algunos de los títulos de Zelda han sido inolvidables: “creo que los fanáticos de los juegos clásicos nos quedamos indudablemente con ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, aunque para algunos puristas ya no sea tan retro”, dicen desde Tus Juegos Retro. Y es que “Ocarina of Time”, lanzado para la consola Nintendo 64 en 1998, que a día de hoy sigue estando considerado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, vendió más de 13 millones de copias en todo el mundo.

Otros títulos que también están entre los más vendidos y exitosos de la franquicia Zelda son “A Link to the Past” (1991), “Link’s Awakening” (1993) o “Twilight Princess” (2006). Pero, para muchos, el único que rivaliza con “Ocarina of Time” y con el primer juego, es “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

Se trata, en este caso, de una entrega mucho más reciente, que salió en 2017 para Nintendo Switch y WII U, y ganó el premio a Mejor Juego del Año (GOTY), vendiendo alrededor de 30 millones de copias a nivel mundial. Tal fue la huella imborrable que dejó “Breath of the Wild”, que ha sido también el juego después del que Zelda ha hecho su mayor parón sin sacar nuevas entregas. Y es que Nintendo ha tardado más de 6 años en traer de regreso a Link en una nueva aventura.

Efectivamente, esa es “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, lanzada el pasado 12 de mayo. Y tras tanta espera, quiso ofrecer algo diferente a sus jugadores: libertad, porque “en ‘Tears of the Kingdom’ no es necesario seguir un camino fijo, es posible ir a distintos sitios y encontrar tu propio modo de avanzar en la historia”, dijo Eiji Aonuma, productor del título, en declaraciones recogidas por La Vanguardia.