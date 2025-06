‘Eres un cobarde’ Señala Alicia Villareal a Cruz Martínez: Rompe el silencio con María Julia Lafuente sobre su intento de asesinato

Fue el 17 de febrero que Alicia Villarreal sorprendió a sus fans, al público en general y a la opinión pública al hacer la seña de auxilio al término de un concierto en Michoacán, al ser víctima de violencia de género, lo que alertó a todos por las posibles causas de este “grito” pidiendo ayuda. A casi 4 meses del incidente Villarreal abrió no sólo su corazón, sino su memora y sus recuerdos de esa noche en febrero en la que pudo haber muerto, según sus palabras y la denuncia que interpuso en contra de su exesposo Cruz Martínez. La charla, las confesiones y temores externados se dieron en su tierra, Monterrey y con la periodista María Julia La Fuente con quien dijo cosas que no eran de domino público, pero aparentemente con esas confesiones se encuentra mejor.

¿QUÉ DIJO ALICIA VILLARREAL? Lanzó una acusación directa contra su ex esposo Cruz Martínez, a quien calificó como un “maldito cobarde” por presuntamente haber intentado ahorcarla durante un episodio de violencia que, según ella, pudo costarle la vida. En la amena, pero seria charla, relató que su vida estuvo en riesgo a manos de una persona fuera de control, pocas horas antes de presentarse en un show en Michoacán. “Prácticamente él me pudo haber dormido para siempre con sus manitas”, reveló en entrevista con Telediario. “Sí, me quiso (ahorcar) no sé cómo funcionaba su mente en ese momento. Una persona enojada que no se puede controlar ya tiene una enfermedad”, lanzó la intérprete de ‘Ay Papasito’.

Momento en el que #AliciaVillareal pide "auxilio" en su concierto de esta noche en #Michoacán



Hace unas horas se informó que llegó al hospital por vi*lencia doméstica por parte de su esposo #CruzMartínez. pic.twitter.com/b9GLzKf7l9 — WKNDTV | WEEKEND TELEVISION (@WKND_TV) February 17, 2025

¿QUÉ HIZO ALICIA VILLARREAL? La intérprete de “Te Quedó Grande la Yegua” aseguró que nunca más permitirá que su vida esté en manos de alguien incapaz de controlar su ira. “A mí no me agarres de sorpresa. No me agarres de sorpresa ni por la espalda, porque es un maldito cobarde. Eres un maldito cobarde. No puedes hacer eso. No te lo voy a permitir. Era la primera vez que me pescó de esa manera”, sentenció con firmeza.

No me agarres de sorpresa ni por la espalda, porque es un maldito cobarde. Eres un maldito cobarde. No puedes hacer eso”.

Villarreal confesó que, tras el ataque, su mayor angustia fue pensar en sus hijos llorando por ella sin saber si estaba viva; sin embargo, a pesar del trauma, cumplió con un concierto que ya tenía pactado, sin poder contar aun lo que había vivido. “Realmente pasaron horas. Yo estaba viviendo una cosa muy tremenda y mi corazón no tenía paz y mi pensamiento era nada más regresar a ese par de horas que habían sucedido. Lo que más me afligía era: mis hijos me pueden estar llorando sin saber qué me pasó, y yo puedo estar muerta ahí. Era lo que más me aterraba”, agregó.

FIRME ANTE LAS AUTORIDADES La cantautora presentó la denuncia por violencia el 16 de febrero en el Portal de Informe Policial Homologado Electrónico de la Fiscalía de Nuevo León, y el 19 ratificó la acusación ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres en Monterrey. “Espero justicia y no espero que me la den, estoy luchando por ella. Yo como cualquier otra mujer, no porque sea artista o tenga dinero, me he ido sobre a como va la justicia y la verdad pues una mujer que tiene este tipo de situación y un riesgo es grave estar así esperando”, expresó.

EN CONTRA DE LOS EXS Villarreal también criticó el vínculo laboral entre Cruz Martínez y el actor Arturo Carmona, con quien también tuvo una relación en el pasado. “Los veo muy chistosos, la verdad. Uno se deja manipular y el otro le gusta tener el control. Que se junten y hagan sus cosas. Eso no tiene nada que ver conmigo”, aseveró.