‘The Outpost’: Su protagonista Jessica Green nos cuenta sobre la temporada final de la serie de SyFy

“Fue difícil llegar a este punto, recuerdo que estábamos filmando la tercera temporada cuando nos mandaron a todos a casa, a mí me regresaron a Australia, otros se fueron a Londres o Estados Unidos. Creo que estuvimos en casa como dos meses y después fuimos de los primeros programas del mundo que regresaron a grabar (...) Cuando regresamos tuvimos algunos días en donde estuvo muy frío y con viento, se rentaron calentones y nos dieron chamarras, pero los labios se nos congelaban y no podíamos hablar, creo que eso fue lo más desafiante”, compartió la actriz.

“Entreno todo el año y me mantengo en forma, normalmente practico las escenas de pelea un día antes o incluso en días de descanso. Siento que el haber bailado cuando era más chica me ha ayudado bastante a aprenderme las rutinas, sin esa experiencia estuviera batallando más. Esta temporada grabamos algunas escenas más extremas y eso me encanta, me gusta volar y hacer piruetas por todos lados, ha sido muy divertido”, aseguró Jessica.

Por momentos, Talon nos recuerda a “Xena, la Princesa Guerrera”, aquella mujer valiente y fuerte que viajaba a través de Grecia para hacer justicia al lado de su inseparable amiga Gabrielle. Sin embargo, ser una heroína no es nada fácil, o por lo menos no físicamente.

Entre los créditos de la actriz australiana no solo destaca “The Oupost”, también podemos encontrar su trabajo como Cleopatra en la serie de Netflix “Roman Empire” o como Lexx en “Ash vs Evil Dead”, todas producciones de ciencia ficción.

“Justo platicaba de esto la otra vez con un amigo, creo que todavía no me toca actuar el papel de un humano, siento que es algo que me falta, hacer el rol de una persona común y corriente. Por otro lado, me encanta hacer fantasía, mi trabajo es montar caballos en armadura, usar mi espada y eso me hace sentir como una niña. Es muy divertido hacer este tipo de personajes por todo lo que hay detrás como los trajes y el maquillaje”, señaló Green.