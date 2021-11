‘Típico p*ndejo’; Ricardo Salinas Pliego y sus controversiales respuestas en Twitter

Ante esto, causó furor en la plataforma, recabando diferentes puntos de vista ante su cruda honestidad al expresarse. “Te duele la crítica, si no, no hubieras sacado lo corriente que tienes”, “Que ser tan nefasto Salinas Pliego [...] ignórenlo” y “Yo cancelo mi humilde contrato de Total Play y me cambio a IZZI, para que no me regale nada este patán y menos me p*ndejée”, señalan usuarios.

Entre tanto, otros recuerdan que no es la primera vez y esto se presenta en la cuenta de Salinas Pliego, pues anteriormente ha insultado a otros tuiteros que buscan una respuesta suya.

