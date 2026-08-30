¡De película! Ponen a subasta las grandes reliquias de Hollywood

¿Cuánto pagaríamos por tener en casa el histórico traje blanco que John Travolta inmortalizó en Fiebre de sábado por la noche, la capa de Batman de Michael Keaton o hasta el disfraz de Robert Downey Jr. como Iron Man? Incluso se podrá elegir entre las manos de tijeras de Johnny Depp o la auténtica máscara verde que hizo famoso a Jim Carrey. Suena a pura fantasía, pero todo se puso a la venta en una subasta millonaria que se está realizando justo frente al Museo de la Academia del Oscar, en el conocido Museo Automotrístico Petersen, donde incluso se guardan los autos más famosos de James Bond y Volver al futuro, aunque esos no están en venta. Así es como, en una privadísima recepción, pudimos ser testigos de algunas de las más valiosas ‘joyas’ de Hollywood, cuando todavía no les habían colocado el cartel de ‘vendido’. La invitación de Propstore había sido tan exclusiva que, por lógicas razones de seguridad, solo podíamos subir hasta el cuarto piso del penthouse quienes tuviéramos un código QR expresamente designado con un número personalizado, después de haber sido verificados varios días antes.

Tampoco faltaron el champagne y una elegante selección de charcutería, como en la más típica fiesta secreta de Beverly Hills, donde decidieron exponer una selección especial de algunos de los 1,700 artículos de la millonaria subasta de Hollywood. Los valiosos recuerdos son tan nostálgicos como la futurística patineta flotante Hoverboard con la que Marty McFly disfrutó en Volver al futuro, porque está siendo rematada al mismo tiempo que la placa ‘OUTATIME’ del automóvil DeLorean y una gigantesca guitarra eléctrica roja exactamente igual a la que se perdió después del rodaje, firmada personalmente por los protagonistas Michael J. Fox, Christopher Lloyd y el resto del elenco de Back to the Future. Por su pequeño tamaño, hay algunos artículos que pueden llegar a pasar desapercibidos, aunque no dejan de figurar entre los más importantes, como la voladora bola dorada Snitch de Harry Potter o el verdadero origen de Jurassic Park: el mosquito prehistórico atrapado en ámbar del que habían extraído el ADN de los dinosaurios, apenas un poco más grande que las credenciales de policía que usaban Mel Gibson y Danny Glover en Arma mortal.

Hasta una dentadura con enormes colmillos resulta irreconocible si no fuera porque nos aclaran que son los que llevaba puestos Michael Jackson cuando se transformaba en el hombre lobo de ‘Thriller’. Es más: si no estuvieran expuestos al lado de las fotos de la película, jamás hubiéramos adivinado que una impecable camisa blanca es la que había usado Uma Thurman en el clásico baile con John Travolta en Pulp Fiction. Tal cual como el típico traje negro, que incluye la corbata y la camisa de Samuel L. Jackson, en el mismo éxito de Pulp Fiction. Sin embargo, enseguida llama la atención el traje medieval de Kevin Costner que lo convirtió en Robin Hood, justo al lado de la vincha de Ralph Macchio en Karate Kid, el sombrero de Johnny Depp en Piratas del Caribe y el de Daniel Day-Lewis en Gangs of New York. La exhibición parece un verdadero museo de Hollywood, con la gran diferencia de poder llevar estos objetos a casa, por el precio justo. Todos, sin excepción, generan un recuerdo instantáneo de haberlos visto en el cine, como el inolvidable uniforme de piloto que un jovencito Tom Cruise vistió con el nombre de Maverick en la primera versión de Top Gun o el clásico traje negro de Daniel Radcliffe en Harry Potter y una sucia camisa que Bruce Willis tenía puesta, con la colgada credencial de policía, en Duro de matar.

Ni hablar de la inolvidable pelota de voleibol Wilson que acompañó a Tom Hanks en el clásico personaje del solitario náufrago o la tabla de surf que Keanu Reeves quebró entre las olas de Point Break. Una foto con Sylvester Stallone boxeando con Carl Weathers resulta la mejor presentación de los mismos shorts de boxeador colorados con la inscripción ‘Apollo Creed’, porque tiene su propio significado: en aquella pelea, Apollo había cambiado los colores de la bandera de Estados Unidos con los que había ganado la primera vez por el mismo color con el que Rocky había peleado aquella primera ocasión. Sí, ese dato de trivia va gratis.

LA LISTA DE JOYAS La lista interminable de artículos asombra tanto por la importancia como por los valores que esperan recaudar: • Chaqueta de cuero de Terminator (Terminator 2: El juicio final, 1991): la chamarra de cuero usada por Arnold Schwarzenegger incluye los agujeros de bala correspondientes a la famosa escena donde el T-800 repara su propio brazo robótico. Estimada entre 75,000 y 150,000 dólares. • Arpón mecánico de Tiburón (Jaws, 1975): el arpón de Quint cuenta con su estuche original. Está estimado entre 250,000 y 500,000 dólares. • Casco auténtico de un soldado imperial Stormtrooper de Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza: estimado entre 250,000 y 500,000 dólares.

MÁS DE LA SUBASTA El catálogo incluye otros artículos que ni siquiera muestran un valor determinado, por la fortuna que pueden llegar a costar, como el traje de Superman más famoso de Christopher Reeve o el más nuevo de Brandon Routh. Y esa lista también parece interminable:

• El famoso collar azul de la superproducción Titanic, de James Cameron, de 1997. • El espejo de mano de Rose que, en la historia, rescataron del hundimiento del Titanic. • Arco y flechas de Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen en Los juegos del hambre, de 2012. • Chaqueta militar de Tom Hanks en Forrest Gump, de 1994. • Disfraz que vistió Jim Carrey como el Acertijo en Batman Forever, de 1995. • Traje de oficial de Mr. Spock (Star Trek: The Original Series, 1966-1969): el uniforme original de la tercera temporada utilizado por Leonard Nimoy, verificado escena por escena. • Dientes de hombre lobo de Michael Jackson (Thriller, 1983).

Hay también más de 300 lotes adicionales que incluyen firmas auténticas de celebridades y recuerdos deportivos históricos, como el último guion firmado por los protagonistas de Star Trek: Deep Space Nine. Se estima que la subasta completa puede llegar a recaudar entre 15 y 50 millones de dólares. Y entre los artículos más costosos estarían la cabeza iluminada de C-3PO (The Empire Strikes Back, 1980); el arpón mecánico encargado por Steven Spielberg para la película Tiburón, y el traje blanco de John Travolta en Fiebre de sábado por la noche, autografiado incluso por él mismo en la parte interior del saco, aunque puede competir muy cerca con el traje completo de Batman de Michael Keaton. Teniendo en cuenta que en otro remate pagaron más de 3 millones de dólares por la pelota de fútbol mexicana con la que Diego Maradona marcó el famoso gol con ‘la mano de Dios’, nadie se anima a adivinar una cifra final para la nueva subasta de Hollywood.

¿TE INTERESA ALGUNO?... A ROMPERLOS AHORROS

Motocicleta Indian de Steve McQueen Pistola congeladora iluminada de Mr. Freeze (Batman & Robin, 1997) Atuendo de Jeff Bridges (Iron Man, 2008) Sable de luz original (lightsaber) de Star Wars Sujetador de Pamela Anderson (The Last Showgirl) Traje de Judge Dredd de Sylvester Stallone (Judge Dredd, 1995)

Tablero original de Jumanji (Jumanji, 1995) Cascos y elementos de producción de Top Gun con la frase “the need for speed” El Multipass de Milla Jovovich en el personaje de Leeloo en El quinto elemento (The Fifth Element, 1997) Espada Atlante que utilizó Arnold Schwarzenegger en Conan el Bárbaro, 1982 Pistola Blaster DL-44 de Han Solo (Star Wars: Return of the Jedi, 1983) Katana de David Carradine en el personaje de Bill de Kill Bill: Vol. 1, 2003 Disfraz de Hugh Jackman como Wolverine en X-Men, 2000 Gafas de sol que usaba Brad Pitt como Tyler Durden en Fight Club, 1999 El anillo de bodas de Kristen Stewart como Bella Swan en The Twilight Saga: Breaking Dawn, 2011 Cabeza animatrónica de Gremlin (Gremlins 2: The New Batch, 1990) La famosa máscara de hockey sobre hielo modificada, utilizada en pantalla por el actor Ken Kirzinger en Freddy vs. Jason, 2003 Réplica del tiburón mecánico Bruce de Steven Spielberg (Jaws, 1975) Colmillos originales de Sarah Michelle Gellar en Buffy the Vampire Slayer, 1997-2003 Cabeza animatrónica de Velociraptor de Jurassic Park, 1993