¡Un milagro! Revela Martha Higareda que casi muere por preeclampsia

La actriz y productora Martha Higareda ya se encuentra en casa junto a sus hijas recién nacidas y su esposo, Lewis Howes, luego de atravesar una grave complicación de salud al ser diagnosticada con preeclampsia, una condición que provoca presión arterial elevada y puede poner en riesgo la vida. Higareda compartió en sus redes sociales una serie de fotografías junto a sus bebés, así como imágenes que documentan los momentos críticos que enfrentó en días recientes. Tras hacer pública la noticia, la actriz recibió una oleada de mensajes de apoyo, oraciones y buenos deseos por parte de seguidores, familiares y colegas del medio artístico, incluida la investigadora del programa ¿Quién es la Máscara?.

LA EXPERIENCIA Higareda se siente muy afortunada y agradecida con Dios de que la haya sacado adelante de esta situación que la llevó a estar en cuidados intensivos “Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia”, escribió en el inicio de su mensaje. Detalló que en este mes y medio que ha pasado desde el nacimiento de sus dos hijas ha vuelto un par de veces al hospital; reveló que estuvo entre la vida y la muerte y que vivió una experiencia espiritual muy especial y reveladora.

“En este mes y medio volví dos veces a emergencias. Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Dios y El rosario me salvaron”, detalló. Confesó que mientras su esposo Lewis Howes sostenía su mano, Dios sostenía su corazón. “Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón. Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar. Gracias a mi esposo, nuestros papás, nuestra familia y amigos fueron mi fuerza para seguir luchando. Gracias @drgerardobarroso y Dr. Gil Franco, y nanny. Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”.

SU PAREJA, LA RESPALDA Su esposo el exdeportista y conferencista, sacó a relucir una vez más el amor y admiración que siente por la mexicana, luego de que diera a conocer su amarga experiencia, dentro del buen momento de ser madre. “Eres un héroe. Te amo y verte ser la madre de nuestras hijas me trae tanta alegría. Es increíble verte superar todo lo que tienes en las primeras 6 semanas con gracia y estoy tan contento de que estés mejor ahora”.