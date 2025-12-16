¡Un milagro! Revela Martha Higareda que casi muere por preeclampsia
La actriz, recién convertida en madre de gemelas, compartió en Instagram la grave crisis de salud que la mantuvo hospitalizada tras dar a luz
La actriz y productora Martha Higareda ya se encuentra en casa junto a sus hijas recién nacidas y su esposo, Lewis Howes, luego de atravesar una grave complicación de salud al ser diagnosticada con preeclampsia, una condición que provoca presión arterial elevada y puede poner en riesgo la vida.
Higareda compartió en sus redes sociales una serie de fotografías junto a sus bebés, así como imágenes que documentan los momentos críticos que enfrentó en días recientes.
Tras hacer pública la noticia, la actriz recibió una oleada de mensajes de apoyo, oraciones y buenos deseos por parte de seguidores, familiares y colegas del medio artístico, incluida la investigadora del programa ¿Quién es la Máscara?.
LA EXPERIENCIA
Higareda se siente muy afortunada y agradecida con Dios de que la haya sacado adelante de esta situación que la llevó a estar en cuidados intensivos
“Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia”, escribió en el inicio de su mensaje.
Detalló que en este mes y medio que ha pasado desde el nacimiento de sus dos hijas ha vuelto un par de veces al hospital; reveló que estuvo entre la vida y la muerte y que vivió una experiencia espiritual muy especial y reveladora.
“En este mes y medio volví dos veces a emergencias. Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Dios y El rosario me salvaron”, detalló.
Confesó que mientras su esposo Lewis Howes sostenía su mano, Dios sostenía su corazón.
“Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón. Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar. Gracias a mi esposo, nuestros papás, nuestra familia y amigos fueron mi fuerza para seguir luchando. Gracias @drgerardobarroso y Dr. Gil Franco, y nanny. Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”.
SU PAREJA, LA RESPALDA
Su esposo el exdeportista y conferencista, sacó a relucir una vez más el amor y admiración que siente por la mexicana, luego de que diera a conocer su amarga experiencia, dentro del buen momento de ser madre.
“Eres un héroe. Te amo y verte ser la madre de nuestras hijas me trae tanta alegría. Es increíble verte superar todo lo que tienes en las primeras 6 semanas con gracia y estoy tan contento de que estés mejor ahora”.
Amigos y seguidores de Martha Higareda le externaron palabras de amor, como el cantante Carlos Rivera: “Martha de mi corazón. Gracias a Dios que están bien tú y tus bebitas. El rosario es muy poderoso y Dios siempre nos escucha. Que Él los siga bendiciendo siempre. Te abrazamos muy fuerte”.
Anahí también le escribió un mensaje de amor: “Marthita preciosa, no puedo creer todo lo q acabas de compartirnos. ¡Que alegría saber que estás bien! Que tus bebitas hermosas también lo están. Dios jamás suelta tu mano. Te abrazo con todo mi cariño”, se lee.