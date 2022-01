Un podcast entre lo innovador y la empatía, eso es ‘Dementes’ de Diego Barrazas

-¿Cuál es el objetivo de ‘Dementes’?- “Dicen que el futuro ya está aquí pero está distribuido de forma no equitativa y tal es el caso de cosas tan sencillas como el internet no llegan a todos lados, las tarjetas de crédito no están en todos lados, ni temas como la inteligencia artificial, en China funciona de una forma, aquí de otra, las ideas también son un buen ejemplo, hay personas que tienen ideas muy adelantadas y tardan en llegar a otras personas, por eso una de las intenciones del podcast es que las personas que ya tienen esa información la compartan con los demás”.

-Para entrar un poco en contexto, platícanos sobre la historia de ‘Dementes’, ¿cuándo y por qué lo iniciaste?- “Yo escuchaba muchos podcasts de Estados Unidos y de ahí empecé a aprender, yo en ese momento trabajaba en una consultoría algo totalmente distinto. Pero de esos podcasts que escuchaba aprendí los conceptos, hablaban de libros, hacían entrevistas y demás. Y cuando busqué algo parecido aquí en México no encontré, no existía un podcast como el que yo quería escuchar. Así inició ‘Dementes’ en 2016 primero con una intención personal de algo que yo quería que existiera, pero a nivel audiencia la idea era ser ese puente entre la gente que tiene cierta información innovadora, diferente y el público en general”.

-¿Cómo ha evolucionado el podcast desde el inicio (2016) hasta ahora? ¿Qué ha cambiado?- “En Latinoamérica era muy difícil que alguien te contara cosas, había cierta resistencia querer contar su vida, eso es algo que cambió, la audiencia aumento y los invitados se volvieron más abiertos, Yo comencé de cero, no tenía ninguna red social abierta, pero empezamos a picar piedra y ahora ya tenemos relación con diferentes managers, diferentes personalidades a las que podemos invitar, estamos más consolidados”

-¿A qué crees que se deba el éxito de los podcasts? ¿Cuál es el secreto para que un invitado se atreva a contarte más allá de su imagen pública?- “Por lo mismo que ya empieza a haber una cultura del podcast, ya existe una referencia, los invitados ya entienden a que van, que si es una entrevista de radio y tienen que contarte las cosas en tres minutos y van a corte y en ese tipo de formatos la gente no comparte tanto porque saben que si se equivocan no van a tener tiempo de explicar lo que quiso decir. En esos formatos mencionaste algo y ya cambió la conversación y no tienes el tiempo de explicarlo. Pero en el formato largo como el podcast, el invitado puede desarrollar una idea y sabe que no corre tanto riesgo, porque puede decir algo medio polémico, pero después puede justificar por qué lo está diciendo.

En mi caso también la forma en la que he tratado a los invitados, trato de ser muy transparente con ellos, muy empático y al final siempre les doy la opción de decir que, si sale y que no sale, al menos ‘Dementes’ no es un podcast de morbo, no ganamos dinero de acuerdo con los likes, entonces si hay algo que dice la persona, pero puede llegar a ser polémico, mejor lo quitamos”