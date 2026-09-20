Una leyenda dará su último concierto: Ramón Ayala se despedirá con 72 años de carrera

Con 113 discos de larga duración publicados y 72 años de carrera, el astro de la música regional mexicana Ramón Ayala está por ofrecer su concierto de despedida en la antigua Plaza de Toros México. Ayala se dijo feliz de poder presentarse en el mismo recinto donde cantaron Vicente Fernández y Juan Gabriel, conocido actualmente como La México. La plaza tiene capacidad para entre 40.000 y 50.000 asistentes. En la conferencia reveló que durante su concierto del 10 de octubre estará acompañado por su nieto Christopher, quien también sabe tocar el acordeón e interpretará un par de canciones con él.

Ayala, de 80 años y galardonado con dos Grammy y dos Latin Grammy, reveló que tendrá varios invitados y uno de los que está contemplando es Eduin Caz del Grupo Firme. También planea estrenar en vivo la canción “El milagrito” de autoría de Marco Antonio Solís, quien dijo que se la “regaló” para que la grabara. Al tratarse de su concierto de despedida en la capital mexicana, el intérprete de “Tragos Amargos”, “Un Puño de Tierra” y “Rinconcito en el Cielo” dijo que lo planea grabar en video para poderlo inmortalizar para sus fans. El promotor Iván Hernández destacó que en Estados Unidos la gira de despedida de Ayala ha tenido 27 conciertos con entradas agotadas en arenas con capacidad para más de 10.000 asistentes.

Problemas legales y físicos Hacia el final de la conferencia, Ayala fue increpado sobre las acusaciones por agresión sexual y acoso contra su hijo Ramón Ayala Jr. que han llevado a demandas en Estados Unidos. En uno de los casos, Ramón Ayala es acusado de negligencia. Los miembros de la banda y Ayala dijeron que no podían comentar por ser casos en curso. Ayala y su hijo han negado todas las acusaciones. Ayala también se sinceró sobre su estado de salud; dijo que le hace falta más fuerza en las piernas y que ha sufrido una veintena de caídas, incluyendo una sobre un escenario en Hidalgo, Texas, donde reside.

“Ahorita estamos pidiéndole a Dios primeramente que nos dé la salud, porque también en vez de ahorita yo estoy tomando medicinas”, dijo. “Pero gracias a Dios estoy bien controlado”. “Yo nací para ser músico” Ayala recordó que empezó a tocar el acordeón cuando tenía cinco años. A pesar de que eran muy pobres, su padre le compró un acordeón de juguete. Ayala comenzó a tocar de oído las canciones de Los Alegres de Terán que escuchaba en la radio. “Yo nací para ser músico”, dijo. “En cinco días yo ya tocaba cinco canciones”.

Cuando era adolescente, acompañaba a su padre a tocar en su natal Monterrey con la banda Los Pavorreales. Pero su familia sufrió un accidente que les hizo mudarse del estado de Nuevo León. “Se nos quemó la chocita que teníamos donde vivíamos, con paredes de carrizo”, dijo. “Nos fuimos para el norte de Tamaulipas y ahí fuimos a pizcar algodón; yo pizqué algodón. El sábado y domingo me iba a las cantinas con mi papá a tocar de a dos o tres pesos la canción”. Tras estos orígenes humildes, Ayala alcanzó la fama con su fallecido amigo Cornelio Reyna con el dúo Los Relámpagos del Norte. Luego de su separación, Ayala fundó su banda Los Bravos del Norte. “Estoy muy contento porque de todo lo que yo he hecho, eso también es hacer muchas cosas para mi gente”, señaló Ayala, quien destacó que desde hace 25 años hace una posada benéfica en Texas.

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