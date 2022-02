‘Uncharted: Fuera del Mapa’, busca romper la maldición de los videojuegos a la gran pantalla

Con suerte, “Uncharted: Fuera del Mapa” logra ese equilibrio bien, pero para aquellos que tienen poca o ninguna experiencia en el mundo de los videojuegos, hay algunas cosas clave que deben saber. “Uncharted” es una de las franquicias de juegos más grandes de los últimos 15 años, de hecho no es ningún secreto que la adaptación cinematográfica ha estado en desarrollo durante más de 10 años. A pesar de los múltiples obstáculos en el camino, y aunque por un tiempo se quedó sin director, este filme está destinado a llegar a los cines de México este 18 de febrero . Seas fanático o no, aquí te decimos todo lo que necesita saber sobre “Uncharted” , uno de los estrenos más esperados por los gamers.

¿HAY GRANDES CAMBIOS?

Quizás esta es una de las preguntas que más les preocupa a los fanáticos del videojuego... y es que los cambios son inevitables cuando se lleva la historia de un videojuego a la pantalla grande, y “Uncharted: Fuera del Mapa” no es diferente. La película hizo algunos cambios bastante notables en varios personajes clave y puntos de la trama. En los juegos, Nate y Sully se encuentran en Colombia cuando ambos intentan robar el mismo artículo de un museo. En el videojuego, Nate es más joven que cuando conoce a Sully, y el tesoro que inicialmente los unió es diferente.

La película “Uncharted: Fuera del Mapa” claramente no es fiel a los juegos, pero eso no significa que no pueda contar una historia fiel y emocionante que se mantenga fiel al tono central y los temas de la franquicia. Con suerte, el filme no se ve arrastrado por los mismos problemas que han sido la muerte de tantas otras películas de videojuegos.