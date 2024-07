¡Va por otra victoria! Ricardo Peralta es el octavo integrante de ‘La Casa de los Famosos México’

Aunque su carrera como actor ha sido modesta, con participaciones en “ Veinteañera, divorciada y fantástica ” (2020) y un próximo estreno junto a Sergio Mayer en “ Qué huevos Sofía ”. Asimsimo, se coronó como ganador de “LOL: Last One Laughing” (temporada 3) y “MasterChef Celebrity” (2022).

“Yo no podía no estar ahí, porque me encantan los experimentos y me vuelven loco los reality shows. ¡Amo!”, expresó el influencer en su revelación el pasado jueves.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA NUEVA TEMPORADA DE ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’?

La próxima edición de este programa de telerrealidad llegará a la televisión y al servicio de streaming de Vix el próximo 21 de julio a las 20:30 horas, en lo que promete convertirse en la competencia más vista del 2024, después de consolidarse en 2023 con el triunfo de la “perdida” Wendy Guevara.

Este 2024 contarán con la participación de personalidades como Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Arath de la Torre, Sabine Moussier y “El Potro”, que convivirán mientras son filmados las 24 horas del día, al estilo del programa Big Brother.