¡Van por todo! Demanda hermana de Selena a Shein

    Petición. Suzette Quintanilla exige que la empresa retire los productos y entregue las ganancias obtenidas por su venta. FOTO: EFE

La familia de la cantante texana reclama todas las ganancias que la empresa habría obtenido por el uso de la imagen de Quintanilla, además de otros daños

Un nuevo pleito legal vuelve a relacionar el nombre de Selena Quintanilla. Esta vez, su hermana Suzette Quintanilla demandó a la plataforma de moda Shein, a la que acusa de vender ropa con el rostro de la llamada ‘Reina del Tex-Mex’ sin autorización de la familia.

Fue el portal TMZ el que dio a conocer el proceso legal que Suzette inició contra la plataforma china.

Según los documentos judiciales, la empresa habría utilizado la imagen de la intérprete en prendas de vestir y otros accesorios disponibles en su sitio web sin haber solicitado permiso a Q-Productions, la empresa familiar que posee los derechos del nombre y la imagen de la fallecida cantante.

¿QUÉ PASÓ CON SELENA?

En el expediente, al que tuvo acceso el medio, se asegura que en agosto pasado la compañía envió una carta de cese y desistimiento para exigir que se retiraran los productos del mercado; sin embargo, la empresa habría ignorado la solicitud y continuado con la venta de la mercancía.

Lo que resulta más llamativo del proceso es que la demanda no sólo busca detener la comercialización de la ropa y accesorios, sino también reclamar todas las ganancias que Shein habría obtenido por el uso de la imagen de Quintanilla, además de otros daños.

$!El sitio de Shein seguía mostrando la mercancía.
El sitio de Shein seguía mostrando la mercancía. FOTO: INTERNET

Hasta el jueves 12 de marzo, Shein no se había pronunciado sobre el proceso legal.

https://vanguardia.com.mx/show/kathryn-hahn-sera-madre-gothel-en-el-live-action-de-enredados-EI19557434

Este año se cumplen 30 años de la muerte de Selena, quien falleció tras recibir disparos de Yolanda Saldívar, su exfanática y exasistente. (Con información de El Universal)

