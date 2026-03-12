¡Van por todo! Demanda hermana de Selena a Shein

Un nuevo pleito legal vuelve a relacionar el nombre de Selena Quintanilla. Esta vez, su hermana Suzette Quintanilla demandó a la plataforma de moda Shein, a la que acusa de vender ropa con el rostro de la llamada ‘Reina del Tex-Mex’ sin autorización de la familia.

Fue el portal TMZ el que dio a conocer el proceso legal que Suzette inició contra la plataforma china.

Según los documentos judiciales, la empresa habría utilizado la imagen de la intérprete en prendas de vestir y otros accesorios disponibles en su sitio web sin haber solicitado permiso a Q-Productions, la empresa familiar que posee los derechos del nombre y la imagen de la fallecida cantante.