‘Ventaneanado’ y el ‘reto 1996’

La nota de la semana relacionada a la pantalla chica, más que el estreno en señal libre de “Doménica Montero” el lunes 19 fue el aniversario número 30 del programa “Ventaneando” el pasado jueves 22.

La razón es simple, y es que en un mundo donde lo fugaz es lo que impera el hecho de que un programa de chismes del espectáculo se haya mantenido en el gusto del público y como “caballito de batalla” de la empresa televisiva de Ricardo Salinas Pliego al grado de que para la ocasión haya acudido personalmente con el equipo liderado por la periodista Paty Chapoy no es cualquier cosa, considerando que en las tres décadas en las que “Ventaneando” siga siendo un referente obligado para el periodismo de espectáculos no solo a nivel nacional sino internacional no es un acontecimiento que pase para nada inadvertido.

Basta ver el caso de la televisora que ha sido su competencia directa desde entonces, Televisa, donde dos integrantes del equipo original de “Ventaneando”, Pepillo Origel y Martha Figueroa, si bien se mantienen vigentes gracias a las transmisiones los viernes a las 21:30 horas por la señal de Unicable titulado “Con permiso”, es gracias a que son de los pocos que mantienen por un lado el profesionalismo que los llevó a formar parte de los conductores originales y por el otro la chispa que mantienen viva la Chapoy, Pedro Sola y compañía, es que son los únicos capaces de competir en el mismo horario estelar de “las Estrellas” y refritos como “Doménica Montero”.

Sólo esperamos por el bien de la misma Azteca que, como ya lo comentamos el año pasado con el regreso a los melodramas seriados en su horario estelar con “Cautiva por amor”, no dejen de producirlos sobre todo teniendo en cuenta “la cacería de brujas” que la 4T tiene contra el mismo Salinas desde el sexenio pasado ya que otro de sus grandes productos televisivos de 1996 fue el estreno de la telenovela “Nada personal”, que para no ir tan lejos cambió incluso la manera de hacer las telenovelas en Televisa gracias a su realismo y, sobre todo, libertad de expresión que su propia historia justificaba para cuestionar y denunciar al régimen de su momento. Así sea.

