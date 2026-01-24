‘Ventaneanado’ y el ‘reto 1996’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 24 enero 2026
    ‘Ventaneanado’ y el ‘reto 1996’

El regreso a los melodramas seriados en su horario estelar con ‘Cautiva por Amor’, no dejen de producirlos sobre todo teniendo en cuenta ‘la cacería de brujas’ que la 4T tiene

La nota de la semana relacionada a la pantalla chica, más que el estreno en señal libre de “Doménica Montero” el lunes 19 fue el aniversario número 30 del programa “Ventaneando” el pasado jueves 22.

La razón es simple, y es que en un mundo donde lo fugaz es lo que impera el hecho de que un programa de chismes del espectáculo se haya mantenido en el gusto del público y como “caballito de batalla” de la empresa televisiva de Ricardo Salinas Pliego al grado de que para la ocasión haya acudido personalmente con el equipo liderado por la periodista Paty Chapoy no es cualquier cosa, considerando que en las tres décadas en las que “Ventaneando” siga siendo un referente obligado para el periodismo de espectáculos no solo a nivel nacional sino internacional no es un acontecimiento que pase para nada inadvertido.

Basta ver el caso de la televisora que ha sido su competencia directa desde entonces, Televisa, donde dos integrantes del equipo original de “Ventaneando”, Pepillo Origel y Martha Figueroa, si bien se mantienen vigentes gracias a las transmisiones los viernes a las 21:30 horas por la señal de Unicable titulado “Con permiso”, es gracias a que son de los pocos que mantienen por un lado el profesionalismo que los llevó a formar parte de los conductores originales y por el otro la chispa que mantienen viva la Chapoy, Pedro Sola y compañía, es que son los únicos capaces de competir en el mismo horario estelar de “las Estrellas” y refritos como “Doménica Montero”.

Sólo esperamos por el bien de la misma Azteca que, como ya lo comentamos el año pasado con el regreso a los melodramas seriados en su horario estelar con “Cautiva por amor”, no dejen de producirlos sobre todo teniendo en cuenta “la cacería de brujas” que la 4T tiene contra el mismo Salinas desde el sexenio pasado ya que otro de sus grandes productos televisivos de 1996 fue el estreno de la telenovela “Nada personal”, que para no ir tan lejos cambió incluso la manera de hacer las telenovelas en Televisa gracias a su realismo y, sobre todo, libertad de expresión que su propia historia justificaba para cuestionar y denunciar al régimen de su momento. Así sea.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Opinión
telenovelas

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Pati Chapoy

Organizaciones


Televisa

Abundio Novello

Abundio Novello

Abundio Novello es una firma compartida de colaboradores en Vanguardia MX. Aquí encontrarás las reseñas más honestas, crítica y análisis de películas, series, teatro y más.

Columna: Sopeoperas

Selección de los editores
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves.

FBI agradece a México por detención de Ryan Wedding; se entregó voluntariamente, confirma el embajador Johnson
El informador incómodo

El informador incómodo
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México

Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México
En 2026, pedir la constancia fiscal para facturar ya no es una confusión: es una infracción.

Prohibido pedir la constancia fiscal: la multa del SAT por exigirla para facturar