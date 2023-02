Nuevo término, viejos prejuicios

“Me sorprende mucho que en 2023 ella esté hablando de este tema de la forma más tranquis que hay. Pero ese no es el tema, el problema aquí es que hicieron una campaña de desprestigio y esto se sabe, hasta la fecha no sé por qué; no sé si yo no era lo que buscaban”, comentó en el clip de video que compartió en su cuenta.

La gordofobia a la que hace referencia es un término que poco a poco adquiere más presencia en el vocabulario global, y describe a todas aquellas acciones, comentarios y prácticas que discriminan, marginan, estereotipan o violentan de alguna manera a las personas bajo el pretexto de su gordura.